Проблемы российских туристов в Турции - россиян на курорте оставили без денег

В Турции российские туристы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Из-за блокировки платежной системы Letim они не могут рассчитаться карточками и снять деньги в банкоматах.

Об этом сообщили российские медиа.

Проблемы россиян в Турции

Российские туристы столкнулись с финансовыми проблемами в Турции.

В этой стране, куда туристы из страны-агрессора часто ездят на курорт, им заблокировали платежную систему Letim.

Российские СМИ узнали, что эта платежная система уже несколько дней практически не работает.

Граждане РФ остались без денег

Вследствие блокировки российские туристы не могут ни пополнить свои счета, ни снять с них наличные.

Турецкие банкоматы постоянно выдают ошибки, если россияне пытаются вывести деньги.

Представители этой платежной системы уверяют российских туристов, что все транзакции в конце концов будут проведены — но когда именно это произойдет, не объясняют.

