Главная Хроники Туристы из РФ в Турции остались без денег — причина

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 23:14
Проблемы российских туристов в Турции - россиян на курорте оставили без денег
Российские туристы в Турции. Фото: росСМИ

В Турции российские туристы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Из-за блокировки платежной системы Letim они не могут рассчитаться карточками и снять деньги в банкоматах.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Проблемы россиян в Турции

Российские туристы столкнулись с финансовыми проблемами в Турции.

В этой стране, куда туристы из страны-агрессора часто ездят на курорт, им заблокировали платежную систему Letim.

Российские СМИ узнали, что эта платежная система уже несколько дней практически не работает.

Граждане РФ остались без денег

Вследствие блокировки российские туристы не могут ни пополнить свои счета, ни снять с них наличные.

Турецкие банкоматы постоянно выдают ошибки, если россияне пытаются вывести деньги.

Представители этой платежной системы уверяют российских туристов, что все транзакции в конце концов будут проведены — но когда именно это произойдет, не объясняют.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские туристы застряли в Турции без еды и воды.

Добавим, мы сообщали о том, что турагентство в России обмануло клиентов на миллионы рублей.

Турция россияне Россия платежные системы блокирование
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
