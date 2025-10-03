Проблеми російських туристів у Туреччині - росіян на курорті залишили без грошей

Російські туристи в Туреччині. Фото: росЗМІ

У Туреччині російські туристи зіткнулися із серйозними фінансовими проблемами. Через блокування платіжної системи Letim вони не можуть розрахуватися картками і зняти гроші в банкоматах.

Про це повідомили російські медіа.

Проблеми росіян в Туреччині

Російські туристи зіткнулися із фінансовими проблемами у Туреччині.

У цій країні, куди туристи з країни-агресора часто їздять на курорт, їм заблокували платіжну систему Letim.

Російські ЗМІ дізналися, що ця платіжна система уже кілька днів практично не працює.

Громадяни РФ залишилися без грошей

Внаслідок блокування російські туристи не можуть ні поповнити свої рахунки, ні зняти з них готівку.

Турецькі банкомати постійно видають помилки, якщо росіяни намагаються вивести гроші.

Представники цієї платіжної системи запевняють російських туристів, що усі транзакції врешті-решт будуть проведені – але коли саме це станеться, не пояснюють.

