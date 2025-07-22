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Туристи із РФ застрягли в Туреччині без їжі і води — причина

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 06:03
Турки не дають росіянам в аеропорту їсти і пити - що відомо
Російські туристи в аеропорту. Фото: росЗМІ

Туристи із Російської Федерації зіткнулися на турецькому курорті із традиційною для себе проблемою. Не маючи можливості вчасно вилетіти додому, вони залишилися в аеропорту, без готелів, їжі та навіть води.

Про це повідомили російські медіа.

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Туристи із Росії знову застрягли в аеропорту

Російські туристи знову вляпалися у неприємну історію в Туреччині.

Інцидент стався у аеропорту міста Бодрум.

Рейс, на якому росіяни мали вилетіти з турецького курорту додому, затримали більш ніж на добу.

Та на цьому проблеми туристів із країни-агресора не закінчилася, а тільки почалися.

Проблеми громадян країни-агресора

Так, росіяни поскаржилися, що до них не вийшов жоден представник авіакомпанії.

Крім того, російським туристам, які чекали, що їм нададуть номер в готелі, довелося ночувати прямо у аеропорту.

А ще росіяни заявили, що авіакомпанія не надала їм навіть їжі і води.

До усього іншого пасажирам цього рейсу не віддали вантажі, тож вони не змогли навіть вилетіти з Бодрума додому іншим рейсом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Єгипті російським туристам, які придбали тур у п’ятизірковий готель, взагалі заборонити виходити на пляж і купатися в морі.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.

Туреччина туристи аеропорти росіяни Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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