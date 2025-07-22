Турки не дають росіянам в аеропорту їсти і пити - що відомо

Туристи із РФ застрягли в Туреччині без їжі і води — причина
Туристи із Російської Федерації зіткнулися на турецькому курорті із традиційною для себе проблемою. Не маючи можливості вчасно вилетіти додому, вони залишилися в аеропорту, без готелів, їжі та навіть води.
Про це повідомили російські медіа.
Туристи із Росії знову застрягли в аеропорту
Російські туристи знову вляпалися у неприємну історію в Туреччині.
Інцидент стався у аеропорту міста Бодрум.
Рейс, на якому росіяни мали вилетіти з турецького курорту додому, затримали більш ніж на добу.
Та на цьому проблеми туристів із країни-агресора не закінчилася, а тільки почалися.
Проблеми громадян країни-агресора
Так, росіяни поскаржилися, що до них не вийшов жоден представник авіакомпанії.
Крім того, російським туристам, які чекали, що їм нададуть номер в готелі, довелося ночувати прямо у аеропорту.
А ще росіяни заявили, що авіакомпанія не надала їм навіть їжі і води.
До усього іншого пасажирам цього рейсу не віддали вантажі, тож вони не змогли навіть вилетіти з Бодрума додому іншим рейсом.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Єгипті російським туристам, які придбали тур у п’ятизірковий готель, взагалі заборонити виходити на пляж і купатися в морі.
Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.
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