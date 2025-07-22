Турки не дают россиянам в аэропорту есть и пить - что известно

Российские туристы в аэропорту. Фото: росСМИ

Туристы из Российской Федерации столкнулись на турецком курорте с традиционной для себя проблемой. Не имея возможности вовремя вылететь домой, они остались в аэропорту, без отелей, еды и даже воды.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российские туристы снова вляпались в неприятную историю в Турции.

Инцидент произошел в аэропорту города Бодрум.

Рейс, на котором россияне должны были вылететь из турецкого курорта домой, задержали более чем на сутки.

Но на этом проблемы туристов из страны-агрессора не закончилась, а только начались.

Проблемы граждан страны-агрессора

Так, россияне пожаловались, что к ним не вышел ни один представитель авиакомпании.

Кроме того, российским туристам, которые ждали, что им предоставят номер в отеле, пришлось ночевать прямо в аэропорту.

А еще россияне заявили, что авиакомпания не предоставила им даже еды и воды.

Ко всему прочему пассажирам этого рейса не отдали грузы, поэтому они не смогли даже вылететь из Бодрума домой другим рейсом.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Египте российским туристам, которые приобрели тур в пятизвездочный отель, вообще запретить выходить на пляж и купаться в море.

Добавим, мы сообщали о том, что российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды.