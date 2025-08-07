В РФ у женщины мэрия отобрала унитаз и заставляет ходить по нужде во двор

Жительница Красноярского края, у которой чиновники РФ отобрали унитаз. Фото: Кадр из видео

В Красноярском крае России местные чиновники заставили 76-летнюю пенсионерку через суд снести свой унитаз в доме. Теперь она ходит по нужде на улицу, продираясь через кусты.

Об этом пишет местная российская пресса.

Почему россиянку оставили без унитаза

Пенсионерка живет в Ачинске Красноярском крае, в доме, как утверждается, построенном еще в XIX в. Женщина за свои деньги установила в доме унитаз, но ее заставили его демонтировать по решению суда.

После установки унитаза мэрия потребовала от женщины "привести жилое помещение в первоначальное состояние", поскольку установка сантехники не была с ней согласована. После этого чиновники подали на пенсионерку в суд.

В дом к пенсионерке пришли приставы с проверкой, снесен ли унитаз. Женщине с помощью соседей пришлось убрать "не скрепную" деталь комфорта.

