В РФ у женщины мэрия отобрала унитаз и заставляет ходить по нужде во двор

Это не шутка — у россиянки чиновники отобрали унитаз
В Красноярском крае России местные чиновники заставили 76-летнюю пенсионерку через суд снести свой унитаз в доме. Теперь она ходит по нужде на улицу, продираясь через кусты.
Об этом пишет местная российская пресса.
Почему россиянку оставили без унитаза
Пенсионерка живет в Ачинске Красноярском крае, в доме, как утверждается, построенном еще в XIX в. Женщина за свои деньги установила в доме унитаз, но ее заставили его демонтировать по решению суда.
После установки унитаза мэрия потребовала от женщины "привести жилое помещение в первоначальное состояние", поскольку установка сантехники не была с ней согласована. После этого чиновники подали на пенсионерку в суд.
В дом к пенсионерке пришли приставы с проверкой, снесен ли унитаз. Женщине с помощью соседей пришлось убрать "не скрепную" деталь комфорта.
