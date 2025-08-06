Землетрус на Камчатці - до чого тут Україна, Царьов про операцію ГУР

Виверження вулкана Крашеніннікова, у якому звинуватили Україну. Фото: росЗМІ

Україну продовжують звинувачувати у всіх негараздах, які трапляються на території Російської Федерації. Так, "український слід" знайшли навіть у землетрусі та виверженні вулкана на Камчатці.

Про це заявив відомий колаборант Олег Царьов.

Читайте також:

Царьов "розкрив" Буданова

Український слід, який традиційно "виявляють" у практично усіх інцидентах на території Російської Федерації, знайшли навіть у землетрусі, який стався на Камчатці, у найдалекосхіднішому регіоні країни-агресора.

Про "причетність" України до землетрусу та інших подій на Камчатці заявив відомий український зрадник, російський колаборант Олег Царьов.

Він заявив, що цю "інформацію" знайшов у інтерв’ю очільника ГУР Кирила Буданова.

Виверження вулкана? Українські дрони!

Царьов наголосив, що, на його думку, крім України, до цього причетні ще і спецслужби Сполучених Штатів Америки.

Україна ж, заявив зрадник, "причетна" і до виверження вулкану Крашеніннікова.

"Не виключено, що виверження вулкана на Камчатці — це результат ударів українських БпЛА. Я прослухав інтерв'ю Буданова і зробив висновок: те, що відбувається на Камчатці — це спецоперація США та України", — упевнений Царьов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що землетрус на Камчатці пошкодив російську базу атомних підводних човнів.

Додамо, ми повідомляли про те, що через землетрус на Камчатці прокинувся вулкан Крашеніннікова, де останнє до 2025 року виверження було зафіксоване в районі 1463 року.