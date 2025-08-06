Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Україну звинуватили навіть у землетрусі на Камчатці

Україну звинуватили навіть у землетрусі на Камчатці

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 23:12
Землетрус на Камчатці - до чого тут Україна, Царьов про операцію ГУР
Виверження вулкана Крашеніннікова, у якому звинуватили Україну. Фото: росЗМІ

Україну продовжують звинувачувати у всіх негараздах, які трапляються на території Російської Федерації. Так, "український слід" знайшли навіть у землетрусі та виверженні вулкана на Камчатці.

Про це заявив відомий колаборант Олег Царьов.

Реклама
Читайте також:

Царьов "розкрив" Буданова

Український слід, який традиційно "виявляють" у практично усіх інцидентах на території Російської Федерації, знайшли навіть у землетрусі, який стався на Камчатці, у найдалекосхіднішому регіоні країни-агресора.

Про "причетність" України до землетрусу та інших подій на Камчатці заявив відомий український зрадник, російський колаборант Олег Царьов.

Він заявив, що цю "інформацію" знайшов у інтерв’ю очільника ГУР Кирила Буданова.

Виверження вулкана? Українські дрони!

Царьов наголосив, що, на його думку, крім України, до цього причетні ще і спецслужби Сполучених Штатів Америки.

Україна ж, заявив зрадник, "причетна" і до виверження вулкану Крашеніннікова.

"Не виключено, що виверження вулкана на Камчатці — це результат ударів українських БпЛА. Я прослухав інтерв'ю Буданова і зробив висновок: те, що відбувається на Камчатці — це спецоперація США та України", — упевнений Царьов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що землетрус на Камчатці пошкодив російську базу атомних підводних човнів.

Додамо, ми повідомляли про те, що через землетрус на Камчатці прокинувся вулкан Крашеніннікова, де останнє до 2025 року виверження було зафіксоване в районі 1463 року.

землетрус Олег Царьов дрони Росія виверження вулкану
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації