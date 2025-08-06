Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Украину обвинили даже в землетрясении на Камчатке

Украину обвинили даже в землетрясении на Камчатке

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 23:12
Землетрясение на Камчатке - при чем здесь Украина, Царев об операции ГУР
Извержение вулкана Крашенинникова, в котором обвинили Украину. Фото: росСМИ

Украину продолжают обвинять во всех проблемах, которые случаются на территории Российской Федерации. Так, "украинский след" нашли даже в землетрясении и извержении вулкана на Камчатке.

Об этом заявил известный коллаборационист Олег Царев.

Реклама
Читайте также:

Царев "раскрыл" Буданова

Украинский след, который традиционно "обнаруживают" в практически всех инцидентах на территории Российской Федерации, нашли даже в землетрясении, которое произошло на Камчатке, в самом дальневосточном регионе страны-агрессора.

О "причастности" Украины к землетрясению и другим событиям на Камчатке заявил известный украинский предатель, российский коллаборационист Олег Царев.

Он заявил, что эту "информацию" нашел в интервью главы ГУР Кирилла Буданова.

Извержение вулкана? Украинские дроны!

Царев отметил, что, по его мнению, кроме Украины, к этому причастны еще и спецслужбы Соединенных Штатов Америки.

Украина же, заявил предатель, "причастна" и к извержению вулкана Крашенинникова.

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке — это результат ударов украинских БпЛА. Я прослушал интервью Буданова и сделал вывод: то, что происходит на Камчатке — это спецоперация США и Украины", — уверен Царев.

Напомним, мы ранее писали о том, что землетрясение на Камчатке повредило российскую базу атомных подводных лодок.

Добавим, мы сообщали о том, что из-за землетрясения на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, где последнее до 2025 года извержение было зафиксировано в районе 1463 года.

землетрясение Олег Царев дроны Россия извержение вулкана
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации