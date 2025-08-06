Землетрясение на Камчатке - при чем здесь Украина, Царев об операции ГУР

Извержение вулкана Крашенинникова, в котором обвинили Украину. Фото: росСМИ

Украину продолжают обвинять во всех проблемах, которые случаются на территории Российской Федерации. Так, "украинский след" нашли даже в землетрясении и извержении вулкана на Камчатке.

Об этом заявил известный коллаборационист Олег Царев.

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Украинский след, который традиционно "обнаруживают" в практически всех инцидентах на территории Российской Федерации, нашли даже в землетрясении, которое произошло на Камчатке, в самом дальневосточном регионе страны-агрессора.

О "причастности" Украины к землетрясению и другим событиям на Камчатке заявил известный украинский предатель, российский коллаборационист Олег Царев.

Он заявил, что эту "информацию" нашел в интервью главы ГУР Кирилла Буданова.

Извержение вулкана? Украинские дроны!

Царев отметил, что, по его мнению, кроме Украины, к этому причастны еще и спецслужбы Соединенных Штатов Америки.

Украина же, заявил предатель, "причастна" и к извержению вулкана Крашенинникова.

"Не исключено, что извержение вулкана на Камчатке — это результат ударов украинских БпЛА. Я прослушал интервью Буданова и сделал вывод: то, что происходит на Камчатке — это спецоперация США и Украины", — уверен Царев.

Напомним, мы ранее писали о том, что землетрясение на Камчатке повредило российскую базу атомных подводных лодок.

Добавим, мы сообщали о том, что из-за землетрясения на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова, где последнее до 2025 года извержение было зафиксировано в районе 1463 года.