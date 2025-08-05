В Росіі дівчину судили за крики під час атаки БпЛА

Російський суд. Фото: російські Telegram-канали

Суд в Російській Федерації засудив 31-річну громадянку за те, що та підтримала атаку українських дронів по території РФ. Також її змусили визнати свою провину і оголосити про це в залі суду.

Про це повідомили російські медіа.

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Так, 31-річну росіянку Маргариту Р. засудили за популярною в нинішній Росії статтею — дискредитація російської армії.

Причиною початку переслідування росіянки стала її реакція на чергову атаку українських безпілотників.

За що і як росіянку засудили

Слідство зазначило в суді, що 18 липня Маргарита їхала у відпустку залізничним рейсом Самара-Адлер.

Під час атаки безпілотників на станцію Лиха в Ростовській області жінка нібито кричала "Так вам і потрібно, росіяни!"

У суді під тиском силовиків Маргарита визнала свою провину.

Через це суд призначив їй штраф розміром 30 тисяч рублів (близько 15 тисяч гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянку засудили за правду про окупантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що російського студента посадили за донат Україні.