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Россиянка кричала во время атаки дронов — решение суда

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 21:35
В России девушку судили за крики во время атаки БпЛА
Российский суд. Фото: российские Telegram-каналы

Суд в Российской Федерации осудил 31-летнюю гражданку за то, что та поддержала атаку украинских дронов по территории РФ. Также ее заставили признать свою вину и объявить об этом в зале суда.

Об этом сообщили российские медиа.

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Репрессии в России продолжаются

В Российской Федерации продолжают наказывать тех граждан, которые не поддерживают "специальную военную операцию", развязанную Владимиром Путиным против Украины.

Так, 31-летнюю россиянку Маргариту Р. осудили по популярной в нынешней России статье — дискредитация российской армии.

Причиной начала преследования россиянки стала ее реакция на очередную атаку украинских беспилотников.

За что и как россиянку осудили

Следствие отметило в суде, что 18 июля Маргарита ехала в отпуск железнодорожным рейсом Самара-Адлер.

Во время атаки беспилотников на станцию Лихая в Ростовской области женщина якобы кричала "Так вам и нужно, русские!"

В суде под давлением силовиков Маргарита признала свою вину.

Из-за этого суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянку осудили за правду об оккупантах.

Добавим, мы сообщали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

суд репрессии россияне дроны Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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