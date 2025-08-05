В России девушку судили за крики во время атаки БпЛА

Россиянка кричала во время атаки дронов — решение суда
Суд в Российской Федерации осудил 31-летнюю гражданку за то, что та поддержала атаку украинских дронов по территории РФ. Также ее заставили признать свою вину и объявить об этом в зале суда.
Об этом сообщили российские медиа.
Репрессии в России продолжаются
В Российской Федерации продолжают наказывать тех граждан, которые не поддерживают "специальную военную операцию", развязанную Владимиром Путиным против Украины.
Так, 31-летнюю россиянку Маргариту Р. осудили по популярной в нынешней России статье — дискредитация российской армии.
Причиной начала преследования россиянки стала ее реакция на очередную атаку украинских беспилотников.
За что и как россиянку осудили
Следствие отметило в суде, что 18 июля Маргарита ехала в отпуск железнодорожным рейсом Самара-Адлер.
Во время атаки беспилотников на станцию Лихая в Ростовской области женщина якобы кричала "Так вам и нужно, русские!"
В суде под давлением силовиков Маргарита признала свою вину.
Из-за этого суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).
Напомним, мы ранее писали о том, что россиянку осудили за правду об оккупантах.
Добавим, мы сообщали о том, что российского студента посадили за донат Украине.
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