Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки На Кримському мосту рекордні пробки — у якому напрямку

На Кримському мосту рекордні пробки — у якому напрямку

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 23:09
Кримський міст серпень 2025 - проблеми та стан
Черга на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

На мосту, який з’єднує окупований російською армією Кримський півострів із Таманню, з’явилися величезні пробки. Рекордний розмір пробки на Кримському мосту перевищує 30 кілометрів.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Пробки на Кримському мосту

Російські туристи продовжують їхати на Кримський півострів попри українські атаки на військові об’єкти на території півострова.

На Кримському мосту зараз спостерігаються колосальні пробки, в основному у західному напрямку, з материкової частини Росії на окуповану українську територію.

За наявною інформацією, пробка складається із понад трьох тисяч автомобілів, а довжина пробки — понад 30 кілометрів.

Черги на мосту

Туристи із країни-агресора скаржаться, що в черзі на ручний огляд доводиться стояти понад п’ять годин.

При цьому температура повітря в районі Кримського мосту становить понад 30 градусів.

Припускається, що такі масштабні пробки в районі мосту з’явилися через те, що росіяни мають усе менше можливостей літати на відпочинок за кордон, а на Чорноморському узбережжі Кавказу зіткнулися із екологічними та безпековими проблемами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ЗСУ можуть знову атакувати Кримський міст.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Криму українські безпілотники завдали удару по російських літаках.

Крим росіяни Кримський міст автомобіль Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації