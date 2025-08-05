Кримський міст серпень 2025 - проблеми та стан

Черга на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

На мосту, який з’єднує окупований російською армією Кримський півострів із Таманню, з’явилися величезні пробки. Рекордний розмір пробки на Кримському мосту перевищує 30 кілометрів.

Про це повідомили російські медіа.

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Пробки на Кримському мосту

Російські туристи продовжують їхати на Кримський півострів попри українські атаки на військові об’єкти на території півострова.

На Кримському мосту зараз спостерігаються колосальні пробки, в основному у західному напрямку, з материкової частини Росії на окуповану українську територію.

За наявною інформацією, пробка складається із понад трьох тисяч автомобілів, а довжина пробки — понад 30 кілометрів.

Черги на мосту

Туристи із країни-агресора скаржаться, що в черзі на ручний огляд доводиться стояти понад п’ять годин.

При цьому температура повітря в районі Кримського мосту становить понад 30 градусів.

Припускається, що такі масштабні пробки в районі мосту з’явилися через те, що росіяни мають усе менше можливостей літати на відпочинок за кордон, а на Чорноморському узбережжі Кавказу зіткнулися із екологічними та безпековими проблемами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ЗСУ можуть знову атакувати Кримський міст.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Криму українські безпілотники завдали удару по російських літаках.