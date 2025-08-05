Крымский мост август 2025 - проблемы и состояние

Очередь на Крымском мосту. Фото: росСМИ

На мосту, который соединяет оккупированный российской армией Крымский полуостров с Таманью, появились огромные пробки. Рекордный размер пробки на Крымском мосту превышает 30 километров.

Об этом сообщили российские медиа.

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Пробки на Крымском мосту

Российские туристы продолжают ехать на Крымский полуостров несмотря на украинские атаки на военные объекты на территории полуострова.

На Крымском мосту сейчас наблюдаются колоссальные пробки, в основном в западном направлении, с материковой части России на оккупированную украинскую территорию.

По имеющейся информации, пробка состоит из более трех тысяч автомобилей, а длина пробки — более 30 километров.

Очереди на мосту

Туристы из страны-агрессора жалуются, что в очереди на ручной досмотр приходится стоять более пяти часов.

При этом температура воздуха в районе Крымского моста составляет более 30 градусов.

Предполагается, что такие масштабные пробки в районе моста появились из-за того, что россияне имеют все меньше возможностей летать на отдых за границу, а на Черноморском побережье Кавказа столкнулись с экологическими проблемами и проблемами безопасности.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ВСУ могут снова атаковать Крымский мост.

Добавим, мы сообщали о том, что в Крыму украинские беспилотники нанесли удар по российским самолетам.