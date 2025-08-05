Крымский мост август 2025 - проблемы и состояние

На Крымском мосту рекордные пробки — в каком направлении
На мосту, который соединяет оккупированный российской армией Крымский полуостров с Таманью, появились огромные пробки. Рекордный размер пробки на Крымском мосту превышает 30 километров.
Об этом сообщили российские медиа.
Пробки на Крымском мосту
Российские туристы продолжают ехать на Крымский полуостров несмотря на украинские атаки на военные объекты на территории полуострова.
На Крымском мосту сейчас наблюдаются колоссальные пробки, в основном в западном направлении, с материковой части России на оккупированную украинскую территорию.
По имеющейся информации, пробка состоит из более трех тысяч автомобилей, а длина пробки — более 30 километров.
Очереди на мосту
Туристы из страны-агрессора жалуются, что в очереди на ручной досмотр приходится стоять более пяти часов.
При этом температура воздуха в районе Крымского моста составляет более 30 градусов.
Предполагается, что такие масштабные пробки в районе моста появились из-за того, что россияне имеют все меньше возможностей летать на отдых за границу, а на Черноморском побережье Кавказа столкнулись с экологическими проблемами и проблемами безопасности.
Напомним, мы ранее писали о том, когда ВСУ могут снова атаковать Крымский мост.
Добавим, мы сообщали о том, что в Крыму украинские беспилотники нанесли удар по российским самолетам.
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