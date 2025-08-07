Відео
Головна Хроніки Це не жарт — у росіянки чиновники відібрали унітаз

Це не жарт — у росіянки чиновники відібрали унітаз

Дата публікації: 7 серпня 2025 05:15
У РФ у жінки мерія відібрала унітаз і змушує ходити по потребі на двір
Мешканка Красноярського краю, у якій чиновники РФ відібрали унітаз. Фото: Кадр з відео

У Красноярському краї Росії місцеві урядовці змусили 76-річну пенсіонерку через суд знести свій унітаз у будинку. Тепер вона ходить по потребі вулицю, продираючись через кущі.

Про це пише місцева російська преса.

Чому росіянку залишили без унітаза 

Пенсіонерка мешкає в Ачинську Красноярському краї, в будинку, як стверджується, побудованому ще в XIX ст. Жінка за свої гроші встановила у будинку унітаз, але її змусили його демонтувати за рішенням суду. 

Після встановлення унітаза мерія вимагала від жінки "привести житлове приміщення до початкового стану", оскільки встановлення сантехніки не було з нею погоджено. Після цього чиновники подали на пенсіонерку до суду.

До будинку до пенсіонерки прийшли пристави з перевіркою, чи знесено унітаз. Жінці за допомогою сусідів довелось прибрати "не скрєпну" деталь комфорту.

Раніше повідомлялось, що Україну продовжують звинувачувати у всіх негараздах РФ. Так, "український слід" знайшли навіть у землетрусі та виверженні вулкана на Камчатці.

А ще ми інформували, що суд РФ засудив громадянку за те, що та підтримала атаку українських дронів по території РФ. 

росія суд житло будинок
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
