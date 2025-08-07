У РФ у жінки мерія відібрала унітаз і змушує ходити по потребі на двір

Мешканка Красноярського краю, у якій чиновники РФ відібрали унітаз. Фото: Кадр з відео

У Красноярському краї Росії місцеві урядовці змусили 76-річну пенсіонерку через суд знести свій унітаз у будинку. Тепер вона ходить по потребі вулицю, продираючись через кущі.

Про це пише місцева російська преса.

Чому росіянку залишили без унітаза

Пенсіонерка мешкає в Ачинську Красноярському краї, в будинку, як стверджується, побудованому ще в XIX ст. Жінка за свої гроші встановила у будинку унітаз, але її змусили його демонтувати за рішенням суду.

Після встановлення унітаза мерія вимагала від жінки "привести житлове приміщення до початкового стану", оскільки встановлення сантехніки не було з нею погоджено. Після цього чиновники подали на пенсіонерку до суду.

До будинку до пенсіонерки прийшли пристави з перевіркою, чи знесено унітаз. Жінці за допомогою сусідів довелось прибрати "не скрєпну" деталь комфорту.

