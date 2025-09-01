Репрессии в России - арест поэта за стихотворение

Российского поэта арестовали за стихотворение — детали
В Российской Федерации путинские силовики задержали, а суд арестовал санкт-петербургского поэта. Причиной ареста стало одно из его стихотворений, где правоохранители якобы увидели "побуждение к самоубийству".
Арест за текст
В России начались репрессии против художников за их творчество.
В городе Санкт-Петербург арестовали поэта Гликерия Улунова (настоящее имя Кирилл Яковлев).
Причиной ареста стал один из его текстов.
Силовики пришли за поэтом из-за стихотворения
На заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга судья заявил, что не позднее 2 ноября 2024 года Улунов опубликовал в интернет-журнале "Флаги" статью, которая якобы "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям".
Хотя на видео, записанном в момент задержания поэта, силовики заявили, что пришли за ним из-за стихотворения "пять тысяч идей для деструктивного дейта".
После задержания Гликерия Улунова сайт проекта "Флаги" оказался недоступным для посетителя, а страницы в соцсетях были удалены.
