Российского поэта арестовали за стихотворение — детали

Российского поэта арестовали за стихотворение — детали

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 23:08
Репрессии в России - арест поэта за стихотворение
Поэт Гликерий Улунов за решеткой. Фото: росСМИ

В Российской Федерации путинские силовики задержали, а суд арестовал санкт-петербургского поэта. Причиной ареста стало одно из его стихотворений, где правоохранители якобы увидели "побуждение к самоубийству".

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Арест за текст

В России начались репрессии против художников за их творчество.

В городе Санкт-Петербург арестовали поэта Гликерия Улунова (настоящее имя Кирилл Яковлев).

Причиной ареста стал один из его текстов.

Силовики пришли за поэтом из-за стихотворения

На заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга судья заявил, что не позднее 2 ноября 2024 года Улунов опубликовал в интернет-журнале "Флаги" статью, которая якобы "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям".

Хотя на видео, записанном в момент задержания поэта, силовики заявили, что пришли за ним из-за стихотворения "пять тысяч идей для деструктивного дейта".

После задержания Гликерия Улунова сайт проекта "Флаги" оказался недоступным для посетителя, а страницы в соцсетях были удалены.

Напомним, мы ранее писали о том, что на Кубани задержали мужчину за украинские песни.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянина посадили за пост 10-летней давности.

