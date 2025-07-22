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Главная Хроники Россиянина посадили за пост 10-летней давности

Россиянина посадили за пост 10-летней давности

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 03:27
В России арестовали мужчину за пост в соцсети от 2015 года
Задержанный в наручниках. Фото: yaizakon

Гражданина Российской Федерации осудили за "запрещенную символику" на его страницу в соцсети. Силовики нашли на странице, которую мужчина перестал вести еще в 2021 году, картинку за 2015-й, этого в нынешней путинской России хватает для осуждения.

Об этом сообщили российские медиа.

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Российские силовые структуры продолжают "закручивать гайки" против собственного населения.

Для этого они, в частности, активно просматривают соцсети россиян, ища в них повод для задержания, ареста, штрафов или даже лишения свободы.

По похожей схеме попал в руки сотрудников Главного управления противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации 42-летний россиянин Константин.

Что было десять лет назад

На странице Константина в российской соцсети "Вонтакте" эти силовики нашли картинку со значком запрещенного в РФ движения АУЕ ("Арестантский уклад един").

Эта картинка была размещена в посте за 2015 год. При этом Константин перестал вести эту страницу еще в 2021 году и вообще потерял доступ к ее редактированию, что, впрочем, не помешало силовикам его задержать.

Суд принял решение о пяти сутках ареста этому "распространителю экстремистской символики".

Напомним, мы ранее писали о том, что в России посадили известного мусульманского блогера.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянку осудили за правду об оккупантах.

суд россияне ВКонтакте Россия силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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