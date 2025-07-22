В России арестовали мужчину за пост в соцсети от 2015 года

Россиянина посадили за пост 10-летней давности
Гражданина Российской Федерации осудили за "запрещенную символику" на его страницу в соцсети. Силовики нашли на странице, которую мужчина перестал вести еще в 2021 году, картинку за 2015-й, этого в нынешней путинской России хватает для осуждения.
Об этом сообщили российские медиа.
Российские силовики мониторят соцсети
Российские силовые структуры продолжают "закручивать гайки" против собственного населения.
Для этого они, в частности, активно просматривают соцсети россиян, ища в них повод для задержания, ареста, штрафов или даже лишения свободы.
По похожей схеме попал в руки сотрудников Главного управления противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации 42-летний россиянин Константин.
Что было десять лет назад
На странице Константина в российской соцсети "Вонтакте" эти силовики нашли картинку со значком запрещенного в РФ движения АУЕ ("Арестантский уклад един").
Эта картинка была размещена в посте за 2015 год. При этом Константин перестал вести эту страницу еще в 2021 году и вообще потерял доступ к ее редактированию, что, впрочем, не помешало силовикам его задержать.
Суд принял решение о пяти сутках ареста этому "распространителю экстремистской символики".
Напомним, мы ранее писали о том, что в России посадили известного мусульманского блогера.
Добавим, мы сообщали о том, что россиянку осудили за правду об оккупантах.
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