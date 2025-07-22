В Росії арештували чоловіка за пост в соцмережі від 2015 року

Затриманий в наручниках. Фото: yaizakon

Громадянина Російської Федерації засудили за "заборонену символіку" на його сторінку у соцмережі. Силовики знайшли на сторінці, яку чоловік перестав вести ще 2021 року, картинку за 2015-й, цього у нинішній путінській Росії вистачає для засудження.

Про це повідомили російські медіа.

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Російські силовики моніторять соцмережі

Російські силові структури продовжують "закручувати гайки" проти власного населення.

Для цього вони, зокрема, активно переглядають соцмережеві сторінки росіян, шукаючи в них привід для затримання, арешту, штрафів чи навіть позбавлення волі.

За схожою схемою потрапив у руки працівників Головного управління протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації 42-річний росіянин Костянтин.

Що було десять років тому

На сторінці Костянтина у російській соцмережі "Вонтакте" ці силовики знайшли картинку зі значком забороненого в РФ руху АУЕ ("Арештантський уклад єдиний").

Ця картинка була розміщена в пості за 2015 рік. При цьому Костянтин перестав вести цю сторінку ще 2021 року і взагалі втратив доступ до її редагування, що, втім, не завадило силовикам його затримати.

Суд ухвалив рішення про п’ять діб арешту цьому "розповсюджувачу екстремістської символіки".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії посадили відомого мусульманського блогера.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянку засудили за правду про окупантів.