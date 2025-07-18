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Главная Хроники На улицах Москвы массовая драка — Путин ввел Росгвардию

На улицах Москвы массовая драка — Путин ввел Росгвардию

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:50
Драки в Москве - российская столица пережила массовую драку, которую утихомирила только Росгвардия
Участники драки на улице. Фото: скриншот из видео

В Москве посреди ночи произошла массовая драка в формате "стенка на стенку". На улицы российской столицы вышли подразделения Росгвардии, которые, прибыв слишком поздно, занялись лишь поиском участников драки.

Об этом сообщили российские медиа.

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Драка стенка на стенку в Москве

В российской столице Москве посреди ночи произошла массовая драка.

Инцидент произошел в районе Ясенево на юге главного населенного пункта страны-агрессора.

При этом очевидцы драки утверждают, что были слышны крики "Это Тушино!". Тушино — это другой район Москвы, расположенный на северной окраине российской столицы.

Путинские силовики приехали поздно

Драка стенка на стенку произошла на Литовском бульваре, одной из главных улиц района.

Участники драки были вооружены палками и даже баллончиками с перцовым газом. Также есть информация о том, что хулиганы стреляли друг в друга фейерверками.

В конце концов на инцидент отреагировала личная путинская спецслужба, Росгвардия. Росгвардейцы приехали в Ясенево уже тогда, когда драка закончилась, и начали вылавливать ее участников.

Напомним, мы ранее писали о том, что на днях Москву затопило после мощного ливня, пострадало даже здание Госдумы.

Добавим, мы сообщали о том, что в Москве обнаружили публичные дома для китайцев с русскими девушками.

драка россияне Москва Россия Росгвардия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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