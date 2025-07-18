Учасники бійки на вулиці. Фото: скриншот з відео

У Москві посеред ночі відбулася масова бійка у форматі "стінка на стінку". На вулиці російської столиці вийшли підрозділи Росгвардії, які, прибувши занадто пізно, зайнялися лише пошуком учасників бійки.

Про це повідомили російські медіа.

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Бійка стінка на стінку у Москві

В російській столиці Москві посеред ночі сталася масова бійка.

Інцидент відбувся у районі Ясенєво, на півдні головного населеного пункту країни-агресора.

При цьому очевидці бійки стверджують, що було чутно крики "Це Тушино!". Тушино — це інший район Москви, розташований на північній околиці російської столиці.

Путінські силовики приїхали запізно

Бійка стінка на стінку відбулася на Литовському бульварі, одній із головних вулиць району.

Учасники бійки були озброєні палицями і навіть балончиками з перцевим газом. Також є інформація про те, що хулігани стріляли один в одного феєрверками.

Врешті-решт на інцидент відреагувала особиста путінська спецслужба, Росгвардія. Росгвардійці приїхали в Ясенєво уже тоді, коли бійка закінчилася, і почали виловлювати її учасників.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що днями Москву затопило після потужної зливи, постраждала навіть будівля Держдуми.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Москві виявили дома розпусти для китайців із російськими дівчатами.