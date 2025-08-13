Украинофобия в РФ - на Кубани арестовали человека за украинскую музыку

Полиция Краснодарского края во время задержания. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае Российской Федерации задержали уроженца Украины за то, что он слушал песню на украинском языке. Его хотят судить по статье "дискредитация российской армии".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Украинская песня на Кубани

В России продолжаются гонения, связанные со всеми возможными проявлениями толерантности к украинской культуре.

Так, в Краснодарском крае задержали мужчину, который на своем дне рождения подпевал песни "Ми народ нескорений" украинского проекта SISTERS MIX.

Выяснилось, что этот человек родился в Украине, в Кривом Роге, а в России находится потому, что в Украине его судили за угон автомобиля.

Извинения и преследование за "дискредитацию армии"

Конечно же, российские силовики заставили записать видеоизвинение, в котором мужчина заявил, что он "поддерживает русский народ и желает смерти тем, кто идет против России".

Но этим давление на украинца не завершилось. Его оштрафовали за мелкое хулиганство.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об открытии дела по статье "дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации".

Какой стороной прослушивание украинской песни имеет отношение к дискредитации армии, в Следкоме, естественно, не объяснили.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России детям выдали грамоты с украинской символикой.

Добавим, мы сообщали о том, что в одном из украинских городов наоборот - пели и танцевали под российскую музыку.