Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники На Кубани задержали мужчину за украинские песни

На Кубани задержали мужчину за украинские песни

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 03:34
Украинофобия в РФ - на Кубани арестовали человека за украинскую музыку
Полиция Краснодарского края во время задержания. Фото: росСМИ

В Краснодарском крае Российской Федерации задержали уроженца Украины за то, что он слушал песню на украинском языке. Его хотят судить по статье "дискредитация российской армии".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Украинская песня на Кубани

В России продолжаются гонения, связанные со всеми возможными проявлениями толерантности к украинской культуре.

Так, в Краснодарском крае задержали мужчину, который на своем дне рождения подпевал песни "Ми народ нескорений" украинского проекта SISTERS MIX.

Выяснилось, что этот человек родился в Украине, в Кривом Роге, а в России находится потому, что в Украине его судили за угон автомобиля.

Извинения и преследование за "дискредитацию армии"

Конечно же, российские силовики заставили записать видеоизвинение, в котором мужчина заявил, что он "поддерживает русский народ и желает смерти тем, кто идет против России".

Но этим давление на украинца не завершилось. Его оштрафовали за мелкое хулиганство.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об открытии дела по статье "дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации".

Какой стороной прослушивание украинской песни имеет отношение к дискредитации армии, в Следкоме, естественно, не объяснили.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России детям выдали грамоты с украинской символикой.

Добавим, мы сообщали о том, что в одном из украинских городов наоборот - пели и танцевали под российскую музыку.

российские войска украинцы музыка преследование Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации