Україна
Головна Хроніки На Кубані затримали чоловіка за українські пісні

На Кубані затримали чоловіка за українські пісні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 03:34
Українофобія в РФ - на Кубані заарештували людину за українську музику
Поліція Краснодарського краю під час затримання. Фото: росЗМІ

У Краснодарському краї Російської Федерації затримали уродженця України за те, що він слухав пісню українською мовою. Його хочуть судити за статтею "дискредитація російської армії".

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Українська пісня на Кубані

В Росії продовжуються гоніння, пов’язані із усіма можливими проявами толерантності до української культури.

Так, у Краснодарському краї затримали чоловік, який на своєму дні народження підспівував пісні "Ми народ нескорений" українського проєкту SISTERS MIX.

З’ясувалося, що цей чоловік народився в Україні, у Кривому Розі, а в Росії перебуває тому, що в Україні його судили за викрадення автомобіля.

Вибачення і переслідування за "дискредитацію армії"

Звісно ж, російські силовики змусили записати відеовибачення, у якому чоловік заявив, що він "підтримує російський народ і бажає смерті тим, хто йде проти Росії".

Але цим тиск на українця не завершився. Його оштрафували за дрібне хуліганство.

Крім того, зараз розглядається питання про відкриття справи за статтею "дискредитація Збройних сил Російської Федерації".

Яким боком прослуховування української пісні має відношення до дискредитації армії, в Слідкомі, звісна річ, не пояснили.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії дітям видали грамоти з українською символікою.

Додамо, ми повідомляли про те, що в одному із українських міст навпаки – співали і танцювали під російську музику.

російські війська українці музика переслідування Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
