Репресії в Росії - арешт поета за вірш

Російського поета заарештували за вірш — деталі
У Російській Федерації путінські силовики затримали, а суд заарештував санкт-петербурзького поета. Причиною арешту став один із його віршів, де правоохоронці нібито побачили "спонукання до самогубства".
Про це повідомили російські медіа.
Арешт за текст
В Росії почалися репресії проти митців за їхню творчість.
У місті Санкт-Петербург заарештували поета Глікерія Улунова (справжнє ім’я Кирилл Яковлєв).
Причиною арешту став один із його текстів.
Силовики прийшли за поетом через вірш
На засіданні Куйбишевського суду Санкт-Петербурга суддя заявив, що не пізніше 2 листопада 2024 року Улунов опублікував у інтернет-журналі "Флаги" статтю, яка нібито "містить сукупність лінгвістичних і психологічних ознак спонукання до самогубства і самоушкоджуючих дій".
Хоча на відео, записаному в момент затримання поета, силовики заявили, що прийшли за ним через вірш "п’ять тищ ідей для деструктивного дейту".
Після затримання Глікерія Улунова сайт проєкту "Флаги" виявився недоступним для відвідувача, а сторінки у соцмережах були видалені.
