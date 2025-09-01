Репресії в Росії - арешт поета за вірш

Поет Глікерій Улунов за ґратами. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації путінські силовики затримали, а суд заарештував санкт-петербурзького поета. Причиною арешту став один із його віршів, де правоохоронці нібито побачили "спонукання до самогубства".

Про це повідомили російські медіа.

Арешт за текст

В Росії почалися репресії проти митців за їхню творчість.

У місті Санкт-Петербург заарештували поета Глікерія Улунова (справжнє ім’я Кирилл Яковлєв).

Причиною арешту став один із його текстів.

Силовики прийшли за поетом через вірш

На засіданні Куйбишевського суду Санкт-Петербурга суддя заявив, що не пізніше 2 листопада 2024 року Улунов опублікував у інтернет-журналі "Флаги" статтю, яка нібито "містить сукупність лінгвістичних і психологічних ознак спонукання до самогубства і самоушкоджуючих дій".

Хоча на відео, записаному в момент затримання поета, силовики заявили, що прийшли за ним через вірш "п’ять тищ ідей для деструктивного дейту".

Після затримання Глікерія Улунова сайт проєкту "Флаги" виявився недоступним для відвідувача, а сторінки у соцмережах були видалені.

