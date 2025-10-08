Россия повышает налоги, чтобы финансировать дальше войну против Украины

Встреча Владимира Путина с военными чиновниками. Фото: росСМИ

Кремль готовит новую волну повышения налогов в России, чтобы иметь, как пополнить бюджет для продолжения войны против Украины и закрыть "дыры". Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в 2026 году власти планируют собрать с граждан и бизнеса дополнительно около 2,3 триллиона рублей, что составляет примерно 27,4 миллиарда долларов.

Об этом информирует Центр противодействия дезинформации.

Ключевым источником поступлений станет увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что неизбежно приведет к подорожанию товаров и услуг. Параллельно Кремль сокращает налоговые льготы для IT-сектора и ограничивает упрощенную систему налогообложения, которой пользуется малый бизнес.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что такие действия свидетельствуют об исчерпании финансовых ресурсов в РФ для продолжения войны.

Власти пытаются переложить бремя финансирования армии на население, ведь в 2026 году военные и силовые структуры поглотят почти 40% всего бюджета. Несмотря на это, расходы на войну остаются неизменным приоритетом, тогда как социальные программы постепенно урезаются, а налоговое давление на граждан только усиливается.

Напомним, также в России усилили цензуру и репрессии. Стало известно, что Роскомнадзор будет следить за каналами в мессенджере Telegram. Также в России побили антирекорд — количество судебных дел за госизмену и шпионаж резко возросло.

Примечательно, что в Министерстве обороны Эстонии ранее объясняли, почему российская экономика не выдерживает войны и какие уже трудности у Кремля. Между тем в России возникли проблемы с поставками бензина в результате атак Украины по НПЗ.