Главная Хроники В России проблемы с бензином — откуда его будут завозить

В России проблемы с бензином — откуда его будут завозить

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 23:14
В России может исчезнуть бензин - из каких стран будут завозить
Очередь на автозаправке в России. Фото: росСМИ

В Российской Федерации все сильнее становится дефицит бензина и дизтоплива. Поэтому в российском правительстве появилась идея отмены ввозной пошлины для нескольких стран, чтобы завозить оттуда топливо.

Об этом сообщили издание "Настоящее время".

Реклама
Читайте также:

Россия вынуждена покупать бензин у Лукашенко

В России стремительно ухудшается ситуация с бензином.

Ситуация настолько критическая, что российские власти планируют ввозить топливо из других стран.

Так, в июле-сентябре импорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 36% по сравнению с этим же периодом 2024 года.

А продажи белорусского бензина в сентябре 2025 года по сравнению с августом увеличились аж на 168%.

Впрочем, этого российским потребителям все равно не хватает.

Правительство РФ хочет отменить пошлины на ввоз топлива

Поэтому вице-премьер федерального правительства РФ Александр Новак предложил отменить пошлины на ввоз топлива из нескольких стран.

Речь идет о Китае, Южной Корее и Сингапуре.

Таким образом российские власти хотят закупать около 150 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.

Кроме того, Россия вынуждена увеличивать импорт бензина и дизтоплива из Беларуси, о чем тоже заявили в российском правительстве.

Напомним, мы ранее писали о том, что дефицит бензина охватил целый ряд российских регионов, даже на Дальнем Востоке АЗС стояли без горючего.

Добавим, мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму возле автозаправок растянулись огромные очереди за бензином.

