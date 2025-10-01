В России может исчезнуть бензин - из каких стран будут завозить

В России проблемы с бензином — откуда его будут завозить
В Российской Федерации все сильнее становится дефицит бензина и дизтоплива. Поэтому в российском правительстве появилась идея отмены ввозной пошлины для нескольких стран, чтобы завозить оттуда топливо.
Об этом сообщили издание "Настоящее время".
Россия вынуждена покупать бензин у Лукашенко
В России стремительно ухудшается ситуация с бензином.
Ситуация настолько критическая, что российские власти планируют ввозить топливо из других стран.
Так, в июле-сентябре импорт нефтепродуктов из Беларуси вырос на 36% по сравнению с этим же периодом 2024 года.
А продажи белорусского бензина в сентябре 2025 года по сравнению с августом увеличились аж на 168%.
Впрочем, этого российским потребителям все равно не хватает.
Правительство РФ хочет отменить пошлины на ввоз топлива
Поэтому вице-премьер федерального правительства РФ Александр Новак предложил отменить пошлины на ввоз топлива из нескольких стран.
Речь идет о Китае, Южной Корее и Сингапуре.
Таким образом российские власти хотят закупать около 150 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.
Кроме того, Россия вынуждена увеличивать импорт бензина и дизтоплива из Беларуси, о чем тоже заявили в российском правительстве.
Напомним, мы ранее писали о том, что дефицит бензина охватил целый ряд российских регионов, даже на Дальнем Востоке АЗС стояли без горючего.
Добавим, мы сообщали о том, что в оккупированном Крыму возле автозаправок растянулись огромные очереди за бензином.
Читайте Новини.LIVE!