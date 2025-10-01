Відео
Головна Хроніки В Росії проблеми з бензином — звідки його будуть завозити

В Росії проблеми з бензином — звідки його будуть завозити

Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:14
В Росії може зникнути бензин - з яких країн будуть завозити
Черга на автозаправці в Росії. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації усе сильнішим стає дефіцит бензину та дизпалива. Через це у російському уряді з’явилася ідея скасування ввізного мита для кількох країн, аби завозити звідти пальне.

Про це повідомили видання "Настоящее время".

В Росії стрімко погіршується ситуація з бензином.

Ситуація настільки критична, що російська влада планує ввозити пальне з інших країн.

Так, у липні-вересні імпорт нафтопродуктів з Білорусі зріс на 36% порівняно із цим же періодом 2024 року.

А продаж білоруського бензину у вересні 2025 року порівняно із серпнем збільшилися аж на 168%.

Втім, цього російським споживачам все одно не вистачає.

Уряд РФ хоче скасувати мита на ввезення палива

Тому віцепрем’єр федерального уряду РФ Олександр Новак запропонував скасувати мита на ввезення палива з кількох країн.

Йдеться про Китай, Південну Корею та Сінгапур.

Таким чином російська влада хоче закупляти близько 150 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць.

Крім того, Росія змушена збільшувати імпорт бензину та дизпалива із Білорусі, про що теж заявили у російському уряді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що дефіцит бензину охопив цілу низку російських регіонів, навіть на Далекому Сході АЗС стояли без пального.

Додамо, ми повідомляли про те, що в окупованому Криму біля автозаправок розтягнулися величезні черги за бензином.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
