Головна Економіка Паливна криза вже близько — що відбувається з бензином на ТОТ

Паливна криза вже близько — що відбувається з бензином на ТОТ

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 14:10
Дефіцит бензину — де може настати паливна криза вже у вересні
Паливний бак автомобіля. Фото: Freepik

На тимчасово окупованих Росією територіях України стрімко "тануть" запаси бензину. Зовсім скоро пальне може зникнути з місцевих АЗС. Водночас влада РФ офіційно не визначає причиною дефіциту удари ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відбувається з пальним на ТОТ

Окупаційна влада так званої "ЛНР" нарешті визнала проблему нестачі бензину марок АІ-92 та АІ-95 на місцевих заправках. За словами спікера, в Луганськ терміново доставили пальне, проте водії могли отримати лише по 20 літрів на один транспортний засіб.

А з липня там взагалі заборонили експорт ресурсу, що стало першим сигналом до формування дефіциту. Існує чимало економічно обґрунтованих маркерів, які свідчать про серйозні негаразди.

"Всі окуповані території мають тенденцію до загострення з точки зору паливної кризи. Бо немає бензину, немає чим його везти, в тому числі завдяки нашим Силам оборони. Зокрема перевезення нафтопродуктів по російській залізниці зменшилося на 7%", — констатував Андрющенко.

Водночас Росія офіційно не визнає, що причини дефіциту — удари Збройних сил України по нафтопереробних заводах РФ. Як констатували в Луганській обласній військовій адміністрації, пропагандисти запевняють: проблема обумовлена підвищеним попитом на бензин і зниженням запасів у постачальників.

Великі черги на АЗС

Раніше ми розповідали, що навіть на Далекому Сході РФ, де виробничі потужності не були уражені, водіям доводиться годинами стояти в чергах, аби купити трохи пального. Люди намагаються наповнити всі вільні каністри в очікуванні потенційних перебоїв з постачанням.

Криза дійшла навіть до сильно віддалених частин Росії, зокрема Приморського та Хабаровського країв. За словами місцевих мешканців, дефіцит спричинений монополією на ринку. Росіяни впевнені: якби на альтернативних заправках був бензин, то людям не прийшлося би робити запаси.

Нагадаємо, одну з найвідоміших і найвпливовіших на світовому ринку еталонну марку нафти — Brent — видобувають у Північному морі, на шельфі між Великою Британією та Норвегією. Родовище відкрила в 1971 році транснаціональна компанія Shell.

Також ми писали, що вчені з Техаського університету A&M з’ясували, як ефективніше перетворювати CO2 на корисне пальне й хімікати. Відкриття може знизити витрати виробництва ы дати поштовх "зеленій" енергетиці.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
