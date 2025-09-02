Дефіцит бензину — де може настати паливна криза вже у вересні

Паливний бак автомобіля. Фото: Freepik

На тимчасово окупованих Росією територіях України стрімко "тануть" запаси бензину. Зовсім скоро пальне може зникнути з місцевих АЗС. Водночас влада РФ офіційно не визначає причиною дефіциту удари ЗСУ по нафтопереробних заводах.

Про це розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко в ефірі Новини.LIVE.

Що відбувається з пальним на ТОТ

Окупаційна влада так званої "ЛНР" нарешті визнала проблему нестачі бензину марок АІ-92 та АІ-95 на місцевих заправках. За словами спікера, в Луганськ терміново доставили пальне, проте водії могли отримати лише по 20 літрів на один транспортний засіб.

А з липня там взагалі заборонили експорт ресурсу, що стало першим сигналом до формування дефіциту. Існує чимало економічно обґрунтованих маркерів, які свідчать про серйозні негаразди.

"Всі окуповані території мають тенденцію до загострення з точки зору паливної кризи. Бо немає бензину, немає чим його везти, в тому числі завдяки нашим Силам оборони. Зокрема перевезення нафтопродуктів по російській залізниці зменшилося на 7%", — констатував Андрющенко.

Водночас Росія офіційно не визнає, що причини дефіциту — удари Збройних сил України по нафтопереробних заводах РФ. Як констатували в Луганській обласній військовій адміністрації, пропагандисти запевняють: проблема обумовлена підвищеним попитом на бензин і зниженням запасів у постачальників.

Великі черги на АЗС

Раніше ми розповідали, що навіть на Далекому Сході РФ, де виробничі потужності не були уражені, водіям доводиться годинами стояти в чергах, аби купити трохи пального. Люди намагаються наповнити всі вільні каністри в очікуванні потенційних перебоїв з постачанням.

Криза дійшла навіть до сильно віддалених частин Росії, зокрема Приморського та Хабаровського країв. За словами місцевих мешканців, дефіцит спричинений монополією на ринку. Росіяни впевнені: якби на альтернативних заправках був бензин, то людям не прийшлося би робити запаси.

