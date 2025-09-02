Дефицит бензина — где может наступить топливный кризис уже в сентябре

Топливный бак автомобиля. Фото: Freepik

На временно оккупированных Россией территориях Украины стремительно "тают" запасы бензина. Совсем скоро топливо может исчезнуть с местных АЗС. Однако власти РФ официально не определяют причиной дефицита удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом рассказал руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что происходит с топливом на ВОТ

Оккупационные власти так называемой "ЛНР" наконец признали проблему нехватки бензина марок АИ-92 и АИ-95 на местных заправках. По словам спикера, в Луганск срочно доставили топливо, однако водители могли получить только по 20 литров на одно транспортное средство.

А с июля там вообще запретили экспорт ресурса, что стало первым сигналом к формированию дефицита. Существует немало экономически обоснованных маркеров, которые свидетельствуют о серьезных проблемах.

"Все оккупированные территории имеют тенденцию к обострению с точки зрения топливного кризиса. Потому что нет бензина, нечем его везти, в том числе благодаря нашим Силам обороны. В частности перевозки нефтепродуктов по российской железной дороге уменьшились на 7%", — констатировал Андрющенко.

Но Россия официально не признает, что причины дефицита — удары Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Как констатировали в Луганской областной военной администрации, пропагандисты уверяют: проблема обусловлена повышенным спросом на бензин и снижением запасов у поставщиков.

Большие очереди на АЗС

Ранее мы рассказывали, что даже на Дальнем Востоке РФ, где производственные мощности не были поражены, водителям приходится часами стоять в очередях, дабы купить немного топлива. Люди пытаются наполнить все свободные канистры в ожидании потенциальных перебоев с поставками.

Кризис дошел даже до сильно отдаленных частей России, в частности Приморского и Хабаровского краев. По словам местных жителей, дефицит вызван монополией на рынке. Россияне уверены: если бы на альтернативных заправках был бензин, то людям не пришлось бы делать запасы.

Напомним, одну из самых известных и влиятельных на мировом рынке эталонную марку нефти — Brent — добывают в Северном море, на шельфе между Великобританией и Норвегией. Месторождение открыла в 1971 году транснациональная компания Shell.

Также мы писали, что ученые из Техасского университета A&M выяснили, как эффективнее превращать CO2 в полезное топливо и химикаты. Открытие может снизить издержки производства и дать толчок "зеленой" энергетике.