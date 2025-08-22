В России нет бензина - где дефицит топлива

Очереди за бензином на российской АЗС. Фото: росСМИ

Проблемы с бензином наблюдаются уже по всей территории Российской Федерации. Даже на Дальнем Востоке страны-агрессора водители часами стоят в очередях на автозаправках и на всякий случай наполняют горючим все свободные канистры.

Об этом сообщили российские медиа.

Дефицит бензина в тихоокеанском регионе РФ

Проблемы с бензином охватили всю Россию, даже те регионы, которые максимально удалены от европейской части страны-агрессора, где были поражены производственные мощности, которые перерабатывали нефтепродукты на топливо.

Дефицит бензина уже зафиксирован на юге Дальнего Востока Российской Федерации, в Приморском и Хабаровском краях.

Кого обвиняют россияне

Местные жители жалуются на сумасшедшие очереди на автомобильных заправках.

К тому же, рядом с районами, где наблюдается дефицит топлива, проходит федеральная трасса, то в этих бесконечных пробках, ожидая бензин, стоят еще и туристы, которые до сих пор продолжают ездить по России.

"Монополия создала дефицит. Большинство не стояло бы, если бы на альтернативных заправках было топливо", — упрекают власти россияне, которые вынуждены часами стоять на заправках и заполнять бензином, кроме баков своих автомобилей, еще и канистры.

