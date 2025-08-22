Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России исчез бензин — в каком регионе жалуются на дефицит

В России исчез бензин — в каком регионе жалуются на дефицит

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 03:40
В России нет бензина - где дефицит топлива
Очереди за бензином на российской АЗС. Фото: росСМИ

Проблемы с бензином наблюдаются уже по всей территории Российской Федерации. Даже на Дальнем Востоке страны-агрессора водители часами стоят в очередях на автозаправках и на всякий случай наполняют горючим все свободные канистры.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Дефицит бензина в тихоокеанском регионе РФ

Проблемы с бензином охватили всю Россию, даже те регионы, которые максимально удалены от европейской части страны-агрессора, где были поражены производственные мощности, которые перерабатывали нефтепродукты на топливо.

Дефицит бензина уже зафиксирован на юге Дальнего Востока Российской Федерации, в Приморском и Хабаровском краях.

Кого обвиняют россияне

Местные жители жалуются на сумасшедшие очереди на автомобильных заправках.

К тому же, рядом с районами, где наблюдается дефицит топлива, проходит федеральная трасса, то в этих бесконечных пробках, ожидая бензин, стоят еще и туристы, которые до сих пор продолжают ездить по России.

"Монополия создала дефицит. Большинство не стояло бы, если бы на альтернативных заправках было топливо", — упрекают власти россияне, которые вынуждены часами стоять на заправках и заполнять бензином, кроме баков своих автомобилей, еще и канистры.

Напомним, мы ранее писали о том, что могло стать причиной дефицита горючего в Российской Федерации.

Добавим, мы сообщали о том, что проблемы с бензином начались и в оккупированном российскими захватчиками украинском Крыму.

бензин россияне дефицит очереди Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации