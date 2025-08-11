Відео
Головна Економіка Бензинова криза Росії — що може стати причиною дефіциту пального

Бензинова криза Росії — що може стати причиною дефіциту пального

Дата публікації: 11 серпня 2025 18:29
Українські безпілотники створили нову проблему в Росії — що може стати в дефіциті
Нафтопереробний завод. Фото: УНІАН

Саратовський нафтопереробний завод, що входить до складу ПАТ "Роснєфть", тимчасово припинив прийом сирої нафти. Причиною стала атака безпілотних літальних апаратів, яка відбулася 10 серпня.

Про те, які наслідки матимуть удари українських безпілотників по російських НПЗ, пише видання Bloomberg.

Чому в Росії назріває дефіцит бензину

За інформацією Bloomberg, цей НПЗ розташований у Поволзькому регіоні та має потужність близько 140 тисяч барелів сирої нафти на добу.

Тривала зупинка заводу може негативно вплинути на внутрішнє постачання бензину, особливо в умовах сезонного підвищення попиту на паливо. Раніше російська влада вже заборонила експорт бензину через труднощі на внутрішньому ринку.

У ніч з 6 на 7 серпня Збройні сили України вдалось успішно атакувати Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Його річна потужність становить близько 6,25 мільйона тонн, що дорівнює 2,1% загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Після ударів українських дронів по російських НПЗ ціни на 95-й бензин на біржі у РФ оновили історичні максимуми вже четвертий день поспіль.

Згодом безпілотники України вперше завдали удару по території Республіки Комі — за попередніми даними, було вражено Ухтинський нафтопереробний завод, що знаходиться приблизно за 2000 км від кордону України з Росією.

Раніше ми писали, що в Україні влітку через мінливі погодні умови спостерігається підвищення цін на овочі та фрукти, проте до кінця серпня ситуація може покращитись. Окрім того, нещодавно зміни торкнулися вартості пального, а також курсів долара і євро.

Також ми розповідали, що вартість бензину, дизеля та газу в Україні продовжує стрімко зростати й ознак уповільнення немає. За словами деяких аналітиків, у разі введення США санкцій щодо імпортерів російської нафти ціни на пальне можуть підвищитися щонайменше на 10 гривень за літр.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
