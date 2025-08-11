Видео
Бензиновый кризис России — что может стать причиной дефицита

Бензиновый кризис России — что может стать причиной дефицита

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 18:29
Украинские беспилотники создали новую проблему в России — что может стать в дефиците
Нефтеперерабатывающий завод. Фото: УНИАН

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав ПАО "Роснефть", временно прекратил прием сырой нефти. Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов, которая произошла 10 августа.

О том, какие последствия будут иметь удары украинских беспилотников по российским НПЗ, пишет издание Bloomberg.

Читайте также:

Почему в России назревает дефицит бензина

По информации Bloomberg, этот НПЗ расположен в Поволжском регионе и имеет мощность около 140 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

Длительная остановка завода может негативно повлиять на внутренние поставки бензина, особенно в условиях сезонного повышения спроса на топливо. Ранее российские власти уже запретили экспорт бензина из-за трудностей на внутреннем рынке.

В ночь с 6 на 7 августа Вооруженным силам Украины удалось успешно атаковать Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его годовая мощность составляет около 6,25 миллиона тонн, что равно 2,1% общего объема нефтепереработки в России.

После ударов украинских дронов по российским НПЗ цены на 95-й бензин на бирже в РФ обновили исторические максимумы уже четвертый день подряд.

Впоследствии беспилотники Украины впервые нанесли удар по территории Республики Коми — по предварительным данным, был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который находится примерно в 2000 км от границы Украины с Россией.

Ранее мы писали, что в Украине летом из-за переменчивых погодных условий наблюдается повышение цен на овощи и фрукты, однако до конца августа ситуация может улучшиться. Кроме того, недавно изменения коснулись стоимости топлива, а также курсов доллара и евро.

Также мы рассказывали, что стоимость бензина, дизеля и газа в Украине продолжает стремительно расти и признаков замедления нет. По словам некоторых аналитиков, в случае введения США санкций в отношении импортеров российской нефти цены на топливо могут повыситься минимум на 10 гривен за литр.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
