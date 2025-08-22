В Росії немає бензину - де дефіцит палива

Черги за бензином на російській АЗС. Фото: росЗМІ

Проблеми з бензином спостерігаються уже по усій території Російської Федерації. Навіть на Далекому Сході країни-агресора водії годинами стоять у чергах на автозаправках і про всяк випадок наповнюють пальним усі вільні каністри.

Про це повідомили російські медіа.

Дефіцит бензину в тихоокеанському регіоні РФ

Проблеми з бензином охопили усю Росію, навіть ті регіони, які є максимально віддаленими від європейської частини країни-агресора, де були уражені виробничі потужності, які переробляли нафтопродукти на пальне.

Дефіцит бензину уже зафіксований на півдні Далекого Сходу Російської Федерації, у Приморському та Хабаровському краях.

Кого звинувачують росіяни

Місцеві жителі скаржаться на божевільні черги на автомобільних заправках.

До того ж, поруч з районами, де спостерігається дефіцит пального, проходить федеральна траса, то у цих безкінечних пробках, очікуючи на бензин, стоять ще і туристи, які досі продовжують їздити Росією.

"Монополія створила дефіцит. Більшість не стояла б, якби на альтернативних заправках було паливо", — дорікають владі росіяни, які змушені годинами стояти на заправках і заповнювати бензином, крім баків своїх автівок, ще і каністри.

