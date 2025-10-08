Відео
Україна
Головна Хроніки Російський бюджет міліє — як Кремль обкраде росіян заради війни

Російський бюджет міліє — як Кремль обкраде росіян заради війни

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 07:44
Росія підвищує податки, щоб фінансувати далі війну проти України
Зустріч Володимира Путіна з військовими чиновниками. Фото: росЗМІ

Кремль готує нову хвилю підвищення податків в Росії, щоб мати, як поповнити бюджет для продовження війни проти України та закрити "дірки". Як повідомив міністр фінансів Антон Сілуанов, у 2026 році влада планує зібрати з громадян і бізнесу додатково близько 2,3 трильйона рублів, що становить приблизно 27,4 мільярда доларів.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

Кремль вирішив підвищити ПДВ в Росії та позбавити пільг бізнес

Ключовим джерелом надходжень стане збільшення ставки податку на додану вартість із 20% до 22%, що неминуче призведе до подорожчання товарів і послуг. Паралельно Кремль скорочує податкові пільги для IT-сектору та обмежує спрощену систему оподаткування, якою користується малий бізнес.

Центр протидії дезінформації зазначає, що такі дії свідчать про вичерпання фінансових ресурсів у РФ для продовження війни.

Влада намагається перекласти тягар фінансування армії на населення, адже у 2026 році військові та силові структури поглинуть майже 40% усього бюджету. Попри це, видатки на війну залишаються незмінним пріоритетом, тоді як соціальні програми поступово урізаються, а податковий тиск на громадян лише посилюється.

Нагадаємо, також в Росії посилили цензуру та репресії. Стало відомо, що Роскомнадзор стежитиме за каналами у месенджері Telegram. Також в Росії побили антирекорд — кількість судових справ за держзраду та шпигунство різко зросла.

Примітно, що в Міністерстві оборони Естонії раніше пояснювали, чому російська економіка не витримує війни і які вже труднощі має Кремль. Тим часом в Росії виникли проблеми із постачанням бензину внаслідок атак України по НПЗ.

 

володимир путін росіяни Кремль пільги бюджет війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
