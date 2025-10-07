Відео
Україна
У Росії Telegram-канали змусять проходити перевірку Роскомнагляду

У Росії Telegram-канали змусять проходити перевірку Роскомнагляду

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:15
У Росії будуть перевіряти власників Telegram-каналів
Телефон у руках. Ілюстративне фото: Freepik

У Росії посилюють контроль над Telegram-каналами. Власників сторінок із понад 10 тисячами підписників тепер зобов`язали офіційно реєструватися та додавати спеціальний бот із правами адміністратора, який фактично надає державі доступ до їхніх каналів.

Про це повідомили в Роскомнагляді.

У Росії власники Telegram-каналів будуть проходити перевірку

Згідно з російським законодавством, усі користувачі, які мають понад 10 тисяч підписників, повинні проходити державну реєстрацію. Формально це пояснюють "захистом блогерів від шахрайства" — зокрема від створення фейкових сторінок. Втім, експерти зазначають, що насправді йдеться про ще один крок у посиленні державного контролю за інтернетом і свободою слова.

Тепер у кожному Telegram-каналі, який подається на реєстрацію, обов'язково з'являтиметься бот trustchannelbot, що має права адміністратора. Він активується після звернення власника каналу через портал "Держпослуги" та введення спеціального коду. Після цього сторінка отримує позначку "А+", яка свідчить про офіційний статус.

Заяви від тих, хто відмовляється використовувати бота, повертають із формальними причинами. Нереєстровані блогери не можуть розміщувати рекламу, отримувати пожертви чи поширювати свій контент серед інших користувачів.

Від початку 2025 року російська влада попередила, що власників нереєстрованих акаунтів будуть блокувати.

Нагадаємо, у Росії винесли рекордну кількість вироків за державну зраду та шпигунство.

А також стало відомо, що кремлівська влада готується ретельно стежити за дітьми мігрантів.

росія Telegram інтернет перевірки контроль
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
