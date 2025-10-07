Відео
Головна Хроніки У Росії рекордна кількість вироків за держзраду і шпигунство

У Росії рекордна кількість вироків за держзраду і шпигунство

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:28
Російські суди масово карають за держзраду і шпигунство — статистика 2025 року
Судове засідання в Росії за екстремізм. Фото: росЗМІ

За перше півріччя 2025 року російська судова система встановила новий антирекорд. В Росії було винесено 224 вироки у справах, що стосуються "державної зради", "шпигунства" та "конфіденційного співробітництва з іноземними державами". Це найбільша кількість за всю сучасну історію існування Росії.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також:

В Росії масово судять громадян за екстремізм та держзраду

Загалом під судом опинилися 232 особи, і всі отримали реальні строки позбавлення волі. Якщо розподілити ці цифри на 117 робочих днів першого півріччя, виходить, що російські суди майже щодня виносили по два вироки — у середньому по 1,98.

Найбільшу частку серед засуджених становлять фігуранти за статтею "держзрада" — такий вирок отримало 177 осіб, або близько 76 % від загальної кількості. Для порівняння, у 2024 році цей показник був нижчим — 68 %. У 2023 році російські суди винесли 167 таких вироків, а в першій половині 2024-го — уже 143. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість засуджених за цими статтями сягнула 774 осіб.

Цікаво, що рівень секретності у таких справах залишається винятково високим. В Росії з 2023 року суди ретельно приховують імена близько 60 % обвинувачених, позначаючи їх у документах як "інформація прихована". Окрім того, до статистики не входять дані з тимчасово окупованих українських територій.

За прогнозами аналітиків, якщо тенденція збережеться, до кінця року кількість вироків за шпигунство й "держзраду" перевищить 500, а за справами, пов’язаними з "тероризмом", наблизиться до 1500.

Колаборанти перестають вірити російським кураторам через репресії

Крім того, експерти зазначають зростання тривоги серед колаборантів на окупованих територіях.

"Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої РФ лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював з окупаційними структурами", — зазначили в розвідці. 

Нагадаємо, в Росії також хочуть ретельно стежити за дітьми мігрантів на території країни. Тим часом Кремль продовжує практикувати приховану мобілізацію. Стало відомо, як строковиків відправляють на війну.

суд репресії пропаганда Кремль Росія екстремізм
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
