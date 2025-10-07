Російські суди масово карають за держзраду і шпигунство — статистика 2025 року

Судове засідання в Росії за екстремізм. Фото: росЗМІ

За перше півріччя 2025 року російська судова система встановила новий антирекорд. В Росії було винесено 224 вироки у справах, що стосуються "державної зради", "шпигунства" та "конфіденційного співробітництва з іноземними державами". Це найбільша кількість за всю сучасну історію існування Росії.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

В Росії масово судять громадян за екстремізм та держзраду

Загалом під судом опинилися 232 особи, і всі отримали реальні строки позбавлення волі. Якщо розподілити ці цифри на 117 робочих днів першого півріччя, виходить, що російські суди майже щодня виносили по два вироки — у середньому по 1,98.

Найбільшу частку серед засуджених становлять фігуранти за статтею "держзрада" — такий вирок отримало 177 осіб, або близько 76 % від загальної кількості. Для порівняння, у 2024 році цей показник був нижчим — 68 %. У 2023 році російські суди винесли 167 таких вироків, а в першій половині 2024-го — уже 143. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість засуджених за цими статтями сягнула 774 осіб.

Цікаво, що рівень секретності у таких справах залишається винятково високим. В Росії з 2023 року суди ретельно приховують імена близько 60 % обвинувачених, позначаючи їх у документах як "інформація прихована". Окрім того, до статистики не входять дані з тимчасово окупованих українських територій.

За прогнозами аналітиків, якщо тенденція збережеться, до кінця року кількість вироків за шпигунство й "держзраду" перевищить 500, а за справами, пов’язаними з "тероризмом", наблизиться до 1500.

Колаборанти перестають вірити російським кураторам через репресії

Крім того, експерти зазначають зростання тривоги серед колаборантів на окупованих територіях.

"Дедалі більше з них втрачають довіру до російської влади через масові репресії, закритість судових процесів і невиконання обіцяних гарантій безпеки. Зростання кількості вироків за "держзраду" всередині самої РФ лише підсилює страх і недовіру навіть серед тих, хто раніше співпрацював з окупаційними структурами", — зазначили в розвідці.

