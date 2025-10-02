Контроль мігрантів в Росії - уряд хоче стежити за дітьми

Діти мігрантів в російській школі. Фото: росЗМІ

Кремлівський режим хоче взяти під повний контроль неповнолітніх дітей трудових мігрантів. Це подається як турбота про адаптацію та інтеграцію дітей-іноземців.

Контроль за неповнолітніми мігрантами

В Росії продовжують закручувати гайки трудовим мігрантам.

Російський уряд готується офіційно закріпити механізм повного контролю за дітьми мігрантів.

Формально це подається як турбота про неповнолітніх, щоб вони навчалися у російських школах після тестування на знання російської мови.

"Адаптація та інтеграція" дітей мігрантів

Але фактично це тотальний контроль за цією категорією іноземних громадян.

Так, в уряді зазначили, що цей механізм дозволить різним відомствам (а не тільки міністерству, яке відповідає за шкільне навчання) обмінюватися інформацією про неповнолітніх іноземців.

У Громадській раді при МВС пояснили, мовляв, ця урядова ініціатива є корисною, бо спрямована на "виявлення дітей мігрантів для їхньої подальшої адаптації та інтеграції до російського суспільства".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський президент Володимир Путін наказав тамтешньому МВС взяти мігрантів під повний інформаційний контроль.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російському мегаполісі закрили цілу галузь для мігрантів.