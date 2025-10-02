Видео
Главная Хроники Кремль готовится тотально следить за детьми мигрантов

Кремль готовится тотально следить за детьми мигрантов

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 23:14
Контроль мигрантов в России - правительство хочет следить за детьми
Дети мигрантов в российской школе. Фото: росСМИ

Кремлевский режим хочет взять под полный контроль несовершеннолетних детей трудовых мигрантов. Это подается как забота об адаптации и интеграции детей-иностранцев.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Контроль за несовершеннолетними мигрантами

В России продолжают закручивать гайки трудовым мигрантам.

Российское правительство готовится официально закрепить механизм полного контроля за детьми мигрантов.

Формально это подается как забота о несовершеннолетних, чтобы они учились в российских школах после тестирования на знание русского языка.

"Адаптация и интеграция" детей мигрантов

Но фактически это тотальный контроль за этой категорией иностранных граждан.

Так, в правительстве отметили, что этот механизм позволит различным ведомствам (а не только министерству, которое отвечает за школьное обучение) обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранцах.

В Общественном совете при МВД объяснили, мол, эта правительственная инициатива является полезной, так как направлена на "выявление детей мигрантов для их дальнейшей адаптации и интеграции в российское общество".

Напомним, мы ранее писали о том, что российский президент Владимир Путин приказал тамошнему МВД взять мигрантов под полный информационный контроль.

Добавим, мы сообщали о том, что в российском мегаполисе закрыли целую отрасль для мигрантов.

школы дети мигранты контроль Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
