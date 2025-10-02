Контроль мигрантов в России - правительство хочет следить за детьми

Кремль готовится тотально следить за детьми мигрантов
Кремлевский режим хочет взять под полный контроль несовершеннолетних детей трудовых мигрантов. Это подается как забота об адаптации и интеграции детей-иностранцев.
Об этом сообщили российские медиа.
Контроль за несовершеннолетними мигрантами
В России продолжают закручивать гайки трудовым мигрантам.
Российское правительство готовится официально закрепить механизм полного контроля за детьми мигрантов.
Формально это подается как забота о несовершеннолетних, чтобы они учились в российских школах после тестирования на знание русского языка.
"Адаптация и интеграция" детей мигрантов
Но фактически это тотальный контроль за этой категорией иностранных граждан.
Так, в правительстве отметили, что этот механизм позволит различным ведомствам (а не только министерству, которое отвечает за школьное обучение) обмениваться информацией о несовершеннолетних иностранцах.
В Общественном совете при МВД объяснили, мол, эта правительственная инициатива является полезной, так как направлена на "выявление детей мигрантов для их дальнейшей адаптации и интеграции в российское общество".
Напомним, мы ранее писали о том, что российский президент Владимир Путин приказал тамошнему МВД взять мигрантов под полный информационный контроль.
Добавим, мы сообщали о том, что в российском мегаполисе закрыли целую отрасль для мигрантов.
Читайте Новини.LIVE!