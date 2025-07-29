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Главная Хроники В России закрыли целую отрасль для мигрантов

В России закрыли целую отрасль для мигрантов

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 23:11
Ксенофобия в РФ - в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать таксистами
Таксисты в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

В северной столице Российской Федерации, Санкт-Петербурге, власти запретили мигрантам работать в такси. Такое решение режим объясняет желанием трудоустроить местных граждан, которые, впрочем, не спешат работать таксистами.

Об этом сообщили российские медиа.

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Мигрантам в такси — нельзя

В России, как и ожидалось, начали существенно ограничивать права мигрантов.

Так, в российском городе Санкт-Петербург, втором по численности населения (более 5 млн жителей), запретили мигрантам работать в такси.

Постановление об этом уже подписал губернатор региона Александр Беглов.

Как российские власти объяснили свою ксенофобию

Конечно, российские власти придумали, как объяснить горожанам уменьшение количества такси в Санкт-Петербурге.

"Это решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в сфере такси и создание дополнительных возможностей для трудоустройства граждан РФ", — пояснили в пресс-службе губернатора.

Впрочем, пока очередей из россиян у офисов служб такси в Санкт-Петербурге не наблюдается.

Радует жителей города лишь тот факт, что запрет назвали временным, только до конца 2025 года.

Впрочем, есть подозрения, что временный запрет в 2026 году станет постоянным.

Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году российский режим усилил давление на мигрантов, введя новые ограничения.

Добавим, мы сообщали о том, что Владимир Путин хочет устроить цифровую кабалу для иностранцев.

такси мигранты Россия ограничения Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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