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В Росії закрили цілу галузь для мігрантів

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 23:11
Ксенофобія в РФ - у Санкт-Петербурзі мігрантам заборонили працювати таксистами
Таксисти у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

У північній столиці Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, влада заборонила мігрантам працювати у таксі. Таке рішення режим пояснює бажанням працевлаштувати місцевих громадян, які, втім, не поспішають працювати таксистами.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії, як і очікувалося, почали суттєво обмежувати права мігрантів.

Так, у російському місті Санкт-Петербург, другому за кількістю населення (понад 5 млн мешканців), заборонили мігрантам працювати в таксі.

Постанову про це уже підписав губернатор регіону Олександр Бєглов.

Як російська влада пояснила свою ксенофобію

Звісна річ, російська влада придумала, як пояснити містянам зменшення кількості таксі у Санкт-Петербурзі.

"Це рішення спрямоване на підвищення якості та безпеки послуг у сфері таксі і створення додаткових можливостей для працевлаштування громадян РФ", — пояснили у пресслужбі губернатора.

Втім, поки що черг із росіян біля офісів служб таксі у Санкт-Петербурзі не спостерігається.

Радує мешканців міста лише той факт, що заборону назвали тимчасовою, лише до кінця 2025 року.

Втім, є підозри, що тимчасова заборона в 2026 році стане постійною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в 2025 році російський режим посилив тиск на мігрантів, запровадивши нові обмеження.

Додамо, ми повідомляли про те, що Володимир Путін хоче влаштувати цифрову кабалу для іноземців.

таксі мігранти Росія обмеження Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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