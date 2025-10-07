Российские суды массово наказывают за госизмену и шпионаж — статистика 2025 года

Судебное заседание в России за экстремизм. Фото: росСМИ

За первое полугодие 2025 года российская судебная система установила новый антирекорд. В России было вынесено 224 приговора по делам, касающимся "государственной измены", "шпионажа" и "конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами". Это наибольшее количество за всю современную историю существования России.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

В России массово судят граждан за экстремизм и госизмену

Всего под судом оказались 232 человека, и все получили реальные сроки лишения свободы. Если распределить эти цифры на 117 рабочих дней первого полугодия, получается, что российские суды почти ежедневно выносили по два приговора — в среднем по 1,98.

Наибольшую долю среди осужденных составляют фигуранты по статье "госизмена" — такой приговор получили 177 человек, или около 76 % от общего количества. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был ниже — 68 %. В 2023 году российские суды вынесли 167 таких приговоров, а в первой половине 2024-го — уже 143. С начала полномасштабного вторжения в Украину количество осужденных по этим статьям достигло 774 человек.

Интересно, что уровень секретности в таких делах остается исключительно высоким. В России с 2023 года суды тщательно скрывают имена около 60 % обвиняемых, обозначая их в документах как "информация скрыта". Кроме того, в статистику не входят данные с временно оккупированных украинских территорий.

По прогнозам аналитиков, если тенденция сохранится, к концу года количество приговоров за шпионаж и "госизмену" превысит 500, а по делам, связанным с "терроризмом", приблизится к 1500.

Коллаборационисты перестают верить российским кураторам из-за репрессий

Кроме того, эксперты отмечают рост тревоги среди коллаборационистов на оккупированных территориях.

"Все больше из них теряют доверие к российским властям из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой РФ лишь усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами", — отметили в разведке.

Напомним, в России также хотят тщательно следить за детьми мигрантов на территории страны. Тем временем Кремль продолжает практиковать скрытую мобилизацию. Стало известно, как срочников отправляют на войну.