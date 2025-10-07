Видео
Главная Хроники В России рекордное количество приговоров за госизмену и шпионаж

В России рекордное количество приговоров за госизмену и шпионаж

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:28
Российские суды массово наказывают за госизмену и шпионаж — статистика 2025 года
Судебное заседание в России за экстремизм. Фото: росСМИ

За первое полугодие 2025 года российская судебная система установила новый антирекорд. В России было вынесено 224 приговора по делам, касающимся "государственной измены", "шпионажа" и "конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами". Это наибольшее количество за всю современную историю существования России.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Всего под судом оказались 232 человека, и все получили реальные сроки лишения свободы. Если распределить эти цифры на 117 рабочих дней первого полугодия, получается, что российские суды почти ежедневно выносили по два приговора — в среднем по 1,98.

Наибольшую долю среди осужденных составляют фигуранты по статье "госизмена" — такой приговор получили 177 человек, или около 76 % от общего количества. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был ниже — 68 %. В 2023 году российские суды вынесли 167 таких приговоров, а в первой половине 2024-го — уже 143. С начала полномасштабного вторжения в Украину количество осужденных по этим статьям достигло 774 человек.

Интересно, что уровень секретности в таких делах остается исключительно высоким. В России с 2023 года суды тщательно скрывают имена около 60 % обвиняемых, обозначая их в документах как "информация скрыта". Кроме того, в статистику не входят данные с временно оккупированных украинских территорий.

По прогнозам аналитиков, если тенденция сохранится, к концу года количество приговоров за шпионаж и "госизмену" превысит 500, а по делам, связанным с "терроризмом", приблизится к 1500.

Коллаборационисты перестают верить российским кураторам из-за репрессий

Кроме того, эксперты отмечают рост тревоги среди коллаборационистов на оккупированных территориях.

"Все больше из них теряют доверие к российским властям из-за массовых репрессий, закрытости судебных процессов и невыполнения обещанных гарантий безопасности. Рост количества приговоров за "госизмену" внутри самой РФ лишь усиливает страх и недоверие даже среди тех, кто ранее сотрудничал с оккупационными структурами", — отметили в разведке.

Напомним, в России также хотят тщательно следить за детьми мигрантов на территории страны. Тем временем Кремль продолжает практиковать скрытую мобилизацию. Стало известно, как срочников отправляют на войну.

суд репрессии пропаганда Кремль Россия экстримизм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
