Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
В РФ Telegram-каналы заставят проходить проверку Роскомнадзора

В РФ Telegram-каналы заставят проходить проверку Роскомнадзора

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:15
В России будут проверять владельцев Telegram-каналов
Телефон в руках. Иллюстративное фото: Freepik

В России усиливают контроль над Telegram-каналами. Владельцев страниц с более чем 10 тысячами подписчиков теперь обязали официально регистрироваться и добавлять специальный бот с правами администратора, который фактически предоставляет государству доступ к их каналам.

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Читайте также:

В России владельцы Telegram-каналов будут проходить проверку

Согласно российскому законодательству, все пользователи, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, должны проходить государственную регистрацию. Формально это объясняют "защитой блогеров от мошенничества" — в частности от создания фейковых страниц. Впрочем, эксперты отмечают, что на самом деле речь идет об еще одном шаге в усилении государственного контроля за интернетом и свободой слова.

Теперь в каждом Telegram-канале, который подается на регистрацию, обязательно будет появляться бот trustchannelbot, имеющий права администратора. Он активируется после обращения владельца канала через портал "Госуслуги" и введения специального кода. После этого страница получает отметку "А+", которая свидетельствует об официальном статусе.

Заявления от тех, кто отказывается использовать бота, возвращают с формальными причинами. Нерегистрированные блогеры не могут размещать рекламу, получать пожертвования или распространять свой контент среди других пользователей.

С начала 2025 года российские власти предупредили, что владельцев нереестрированных аккаунтов будут блокировать.

Напомним, в России вынесли рекордное количество приговоров за государственную измену и шпионаж.

А также стало известно, что кремлевская власть готовится тщательно следить за детьми мигрантов.

россия Telegram интернет проверки контроль
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
