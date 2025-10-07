В России будут проверять владельцев Telegram-каналов

Телефон в руках. Иллюстративное фото: Freepik

В России усиливают контроль над Telegram-каналами. Владельцев страниц с более чем 10 тысячами подписчиков теперь обязали официально регистрироваться и добавлять специальный бот с правами администратора, который фактически предоставляет государству доступ к их каналам.

Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Согласно российскому законодательству, все пользователи, которые имеют более 10 тысяч подписчиков, должны проходить государственную регистрацию. Формально это объясняют "защитой блогеров от мошенничества" — в частности от создания фейковых страниц. Впрочем, эксперты отмечают, что на самом деле речь идет об еще одном шаге в усилении государственного контроля за интернетом и свободой слова.

Теперь в каждом Telegram-канале, который подается на регистрацию, обязательно будет появляться бот trustchannelbot, имеющий права администратора. Он активируется после обращения владельца канала через портал "Госуслуги" и введения специального кода. После этого страница получает отметку "А+", которая свидетельствует об официальном статусе.

Заявления от тех, кто отказывается использовать бота, возвращают с формальными причинами. Нерегистрированные блогеры не могут размещать рекламу, получать пожертвования или распространять свой контент среди других пользователей.

С начала 2025 года российские власти предупредили, что владельцев нереестрированных аккаунтов будут блокировать.

