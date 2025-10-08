Видео
Хроники

Армия
Россиянина наказали за подпись в паспорте

Россиянина наказали за подпись в паспорте

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 22:54
В России наказали мужчину за подпись свастикой в паспорте — решение суда
Житель Выборга Сергей, который имеет странную подпись в паспорте. Фото: росСМИ

В паспорте жителя российского города Выборг вместо подписи полицейские заметили знак свастики. За это его отправили в суд, который принял решение признать мужчину виновным в демонстрации нацистской символики, хотя сам нарушитель заявлял, что это славянский символ.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Свастика как подпись

В российском городе Выборг суд принял решение относительно подписи в паспорте 47-летнего местного жителя Сергея У.

Полиция, проверяя его документы, заметила на месте подписи нарисованную свастику.

Из-за этого на Сергея был составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

Зачем россиянин расписывался свастикой

Сам нарушитель отказался признавать свою неправоту в использовании свастики вместо подписи.

Сергей отметил, что свастика, по его мнению, славянский символ.

"Свастика до сих пор является предметом недовольства многих людей. У меня свастика не только в интернете. Свастика у меня на одежде. И в этой одежде я хожу среди людей. Свастика у меня дома, в машине. Меня сопровождает свастика. И что такое свастика на самом деле? Это символ Руси. Да, нашей с вами великой Руси. И символ мироустройства", — так объяснял свою позицию мужчина.

Впрочем, суд не прислушался к его словам и принял решение о наказании в виде 10-дневного ареста.

Напомним, мы ранее писали о том, что московского студента наказали за картинку из компьютерной игры.

Добавим, мы сообщали о том, что жительницу российской столицы осудили за мем восьмилетней давности.

суд россияне российские паспорта Россия свастика
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
