В России наказали мужчину за подпись свастикой в паспорте — решение суда

Житель Выборга Сергей, который имеет странную подпись в паспорте. Фото: росСМИ

В паспорте жителя российского города Выборг вместо подписи полицейские заметили знак свастики. За это его отправили в суд, который принял решение признать мужчину виновным в демонстрации нацистской символики, хотя сам нарушитель заявлял, что это славянский символ.

Об этом сообщили российские медиа.

Свастика как подпись

В российском городе Выборг суд принял решение относительно подписи в паспорте 47-летнего местного жителя Сергея У.

Полиция, проверяя его документы, заметила на месте подписи нарисованную свастику.

Из-за этого на Сергея был составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

Зачем россиянин расписывался свастикой

Сам нарушитель отказался признавать свою неправоту в использовании свастики вместо подписи.

Сергей отметил, что свастика, по его мнению, славянский символ.

"Свастика до сих пор является предметом недовольства многих людей. У меня свастика не только в интернете. Свастика у меня на одежде. И в этой одежде я хожу среди людей. Свастика у меня дома, в машине. Меня сопровождает свастика. И что такое свастика на самом деле? Это символ Руси. Да, нашей с вами великой Руси. И символ мироустройства", — так объяснял свою позицию мужчина.

Впрочем, суд не прислушался к его словам и принял решение о наказании в виде 10-дневного ареста.

