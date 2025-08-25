Видео
Главная Хроники В РФ студента наказали за картинку из компьютерной игры

В РФ студента наказали за картинку из компьютерной игры

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:12
В России студента наказали за картинку в чате - подробности
Студенты университета, за которыми следит "Русская община". Фото: МТУСИ

За студентами московских университетов следят ультраправые шовинисты из "Русской общины". Одного из студентов за картинку из компьютерной игры осудили как за демонстрацию нацистской символики.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Слежка за московскими студентами

В России продолжается и даже усиливается процесс тотальной слежки за населением.

Так, в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) обнаружили студента Никиту С., который в чат своей группы под комментарием "Группа идет на консультацию" прикрепил картинку из трейлера компьютерной игры Wolfenshetein-2.

В этой игре действие происходит в альтернативной версии Второй мировой, где немецкая армия смогла захватить территорию Соединенных Штатов Америки.

Кто донес путинским силовикам

Информация об этой картинке дошла до силовых структур, которые обвинили Никиту в "демонстрации нацистской символики".

Слежкой за гражданами, как стало известно, занимаются активисты ультраправой шовинистической организации "Русская община".

Суд признал Никиту С. виновным и определил ему наказание в виде штрафа. Размер штрафа не оглашали.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России журналистке дали 12 лет за "фейки об армии.

студенты россияне компьютерные игры Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
