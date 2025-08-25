Відео
Головна Хроніки В РФ студента покарали за картинку з комп'ютерної гри

В РФ студента покарали за картинку з комп'ютерної гри

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 23:12
В Росії студента покарали за картинку в чаті - подробиці
Студенти університету, за якими стежить "Русская община". Фото: МТУЗІ

За студентами московських університетів стежать ультраправі шовіністи із "Русской общины". Одного зі студентів за картинку з комп’ютерної гри засудили як за демонстрацію нацистської символіки.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Стеження за московськими студентами

В Росії продовжується і навіть посилюється процес тотального стеження за населенням.

Так, у Московському технічному університеті зв’язку та інформатики (МТУЗІ) виявили студента Нікіту С., який у чат своєї групи під коментарем "Група йде на консультацію" прикріпив картинку з трейлера комп’ютерної гри Wolfenshetein-2.

У цій грі дія відбувається в альтернативній версії Другої світової, де німецька армія змогла захопити територію Сполучених Штатів Америки.

Хто доніс путінським силовикам

Інформація про цю картинку дійшла до силових структур, які звинуватили Нікіту у "демонстрації нацистської символіки".

Стеженням за громадянами, як стало відомо, займаються активісти ультраправої шовіністичної організації "Русская община".

Суд визнав Нікіту С. винним і визначив йому покарання у вигляді штрафу. Розмір штрафу не оголошували.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російського студента посадили за донат Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії журналістці дали 12 років за "фейки про армію.

студенти росіяни комп'ютерні ігри Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
