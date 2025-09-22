Видео
Україна
Главная Хроники В России мэра города поймали на миллионной взятке

В России мэра города поймали на миллионной взятке

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 14:17
Взяточники в России - на взятке поймали мэра областного центра РФ
Мэр Владимира Дмитрий Наумов за решеткой. Фото: росСМИ

Глава одного из региональных центров Российской Федерации попал за решетку на элементарной коррупционной схеме. Он за миллионную взятку фактически отдал всю сферу ритуальных услуг двум столичным аферистам.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Читайте также:

Мэр-взяточник

В Российской Федерации на миллионной взятке поймали главу города Владимир Дмитрия Наумова.

Его обвинили в незаконных махинациях с кладбищенской мафией.

При этом, отметили в Следственном комитете, эти мафиози прибыли во Владимирскую область аж из столичного региона.

Похоронная схема во Владимире

Схема, по которой работала кладбищенская мафия во Владимире, является простой и классической для российских реалий.

Два жителя Московской области договорились с главой администрации этого областного центра РФ о незаконном содействии их деятельности в сфере похоронного бизнеса.

Чиновник назначал нужных людей на различные должности в соответствующих муниципальных структурах, в частности, в "Специализированном комбинате ритуальных услуг", чтобы они заказывали соответствующие услуги только в компании, созданной двумя москвичами.

За это глава областного центра получил от авторов схемы взятку не менее 1,1 млн рублей.

А уже потом у этого чиновника во время обысков были изъяты деньги, украшения, дорогой автомобиль и другие движимые объекты и ценности, которые он никак не мог приобрести на свою официальную зарплату.

Сами же московские аферисты обвиняются еще и в хищении на сумму более 5 миллионов рублей при оказании ритуальных услуг.

Напомним, мы ранее писали о том, что в РФ задержали заместителя губернатора Белгородской области.

Добавим, мы сообщали о том, что в России массово платят взятки, чтобы "списаться" из армии.

коррупция взятка чиновники Россия задержание
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
