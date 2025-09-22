Хабарники в Росії - на хабарі спіймали мера обласного центру РФ

Мер Владимира Дмитро Наумов за ґратами. Фото: росЗМІ

Очільник одного із регіональних центрів Російської Федерації потрапив за ґрати на елементарній корупційній схемі. Він за мільйонний хабар фактично віддав усю сферу ритуальних послуг двом столичним аферистам.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Мер-хабарник

В Російській Федерації на мільйонному хабарі спіймали очільника міста Владимир Дмитра Наумова.

Його звинуватили у незаконних махінаціях із цвинтарною мафією.

При цьому, зазначили у Слідчому комітеті, ці мафіозі прибули до Владимирської області аж зі столичного регіону.

Похоронна схема у Владимирі

Схема, за якою працювала цвинтарна мафія у Владимирі, є простою і класичною для російських реалій.

Два мешканці Московської області домовилися із главою адміністрації цього обласного центру РФ щодо незаконного сприяння їх діяльності у сфері похоронного бізнесу.

Чиновник призначав потрібних людей на різні посади у відповідних муніципальних структурах, зокрема, у "Спеціалізованому комбінаті ритуальних послуг", аби вони замовляли відповідні послуги лише у компанії, створеній двома москвичами.

За це глава обласного центру отримав від авторів схеми хабар не менше 1,1 млн рублів.

А вже згодом у цього чиновника під час обшуків були вилучені гроші, прикраси, дорогий автомобіль та інші рухомі об’єкти та цінності, які він аж ніяк не міг придбати на свою офіційну зарплату.

Самі ж московські аферисти обвинувачуються ще і у розкраданні на суму понад 5 мільйонів рублів під час надання ритуальних послуг.

