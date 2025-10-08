В Росії покарали чоловіка за підпис свастикою у паспорті — рішення суду

Мешканець Виборга Сергій, який має дивний підпис у паспорті. Фото: росЗМІ

У паспорті мешканця російського міста Виборг замість підпису поліцейські помітили знак свастики. За це його відправили до суду, який ухвалив рішення визнати чоловіка винним у демонстрації нацистської символіки, хоча сам порушник заявляв, що це слов’янський символ.

Свастика як підпис

У російському місті Виборг суд ухвалив рішення щодо підпису в паспорті 47-річного місцевого мешканця Сергія У.

Поліція, перевіряючи його документи, помітила на місці підпису намальовану свастику.

Через це на Сергія був складений протокол за демонстрацію нацистської символіки.

Навіщо росіянин розписувався свастикою

Сам порушник відмовився визнавати свою неправоту у використанні свастики замість підпису.

Сергій наголосив, що свастика, на його думку, слов’янський символ.

"Свастика досі є предметом невдоволення багатьох людей. У мене свастика не лише в інтернеті. Свастика у мене на одязі. І в цьому одязі я ходжу серед людей. Свастика в мене вдома, у машині. Мене супроводжує свастика. І що таке свастика насправді? Це символ Русі. Так, нашої з вами великої Русі. І символ світоустрою", — так пояснював свою позицію чоловік.

Втім, суд не дослухався до його слів і ухвалив рішення про покарання у вигляді 10-денного арешту.

