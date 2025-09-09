Відео
Головна Хроніки Москвичку засудили за мем восьмирічної давнини

Москвичку засудили за мем восьмирічної давнини

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 23:11
В Росії засудити жінку за мем - що відомо
В російському суді. Фото: росЗМІ

Мешканку російської столиці суд визнав винною у поширенні нацистської символіки. Хоча цією "символікою" виявився усього-на-всього мем з портретом Адольфа Гітлера, розміщений на її сторінці ще сім років тому.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Мем восьмирічної давнини з Гітлером

Мешканку столиці Російської Федерації Москви засудили за мем у соцмережах.

Російські силовики, проводячи моніторинг соцмереж, знайшли у 24-річної москвички Анни С. картинку із портретом рейхсканцлера Німеччини в 1933-1945 роках Адольфа Гітлера.

Причому текст на картинці був написаний українською мовою.

Пост з цим контентом був зроблений ще вісім років тому, в 2017-му, що не зупинило репресивну машину Кремля.

Таємне рішення суду

Не зважаючи на те, що сама москвичка визнала провину і пояснила, що була тоді ще неповнолітньою, суд вирішив покарати її за "демонстрацію нацистської символіки", хоча жодної символіки на картинці й не було.

Втім, про рішення суду відомо лише частково.

Російські ЗМІ повідомили про те, що цим рішенням став штраф — а якого він розміру, так і залишилося нерозголошеною інформацією.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії.

Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ студента покарали за картинку з комп'ютерної гри.

росіяни Адольф Гітлер меми Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
