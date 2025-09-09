Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Москвичку осудили за мем восьмилетней давности

Москвичку осудили за мем восьмилетней давности

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 23:11
В России осудили женщину за мем — что известно
В российском суде. Фото: росСМИ

Жительницу российской столицы суд признал виновной в распространении нацистской символики. Хотя этой "символикой" оказался всего-навсего мем с портретом Адольфа Гитлера, размещенный на ее странице еще семь лет назад.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Мем восьмилетней давности с Гитлером

Жительницу столицы Российской Федерации Москвы осудили за мем в соцсетях.

Российские силовики, проводя мониторинг соцсетей, нашли у 24-летней москвички Анны С. картинку с портретом рейхсканцлера Германии в 1933-1945 годах Адольфа Гитлера.

Причем текст на картинке был написан на украинском языке.

Пост с этим контентом был сделан еще восемь лет назад, в 2017-м, что не остановило репрессивную машину Кремля.

Тайное решение суда

Несмотря на то, что сама москвичка признала вину и объяснила, что была тогда еще несовершеннолетней, суд решил наказать ее за "демонстрацию нацистской символики", хотя никакой символики на картинке и не было.

Впрочем, о решении суда известно лишь частично.

Российские СМИ сообщили о том, что этим решением стал штраф — а какого он размера, так и осталось неразглашенной информацией.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России отца девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ студента наказали за картинку из компьютерной игры.

россияне Адольф Гитлер мемы Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации