В России осудили женщину за мем — что известно

Жительницу российской столицы суд признал виновной в распространении нацистской символики. Хотя этой "символикой" оказался всего-навсего мем с портретом Адольфа Гитлера, размещенный на ее странице еще семь лет назад.

Об этом сообщили российские медиа.

Мем восьмилетней давности с Гитлером

Жительницу столицы Российской Федерации Москвы осудили за мем в соцсетях.

Российские силовики, проводя мониторинг соцсетей, нашли у 24-летней москвички Анны С. картинку с портретом рейхсканцлера Германии в 1933-1945 годах Адольфа Гитлера.

Причем текст на картинке был написан на украинском языке.

Пост с этим контентом был сделан еще восемь лет назад, в 2017-м, что не остановило репрессивную машину Кремля.

Тайное решение суда

Несмотря на то, что сама москвичка признала вину и объяснила, что была тогда еще несовершеннолетней, суд решил наказать ее за "демонстрацию нацистской символики", хотя никакой символики на картинке и не было.

Впрочем, о решении суда известно лишь частично.

Российские СМИ сообщили о том, что этим решением стал штраф — а какого он размера, так и осталось неразглашенной информацией.

