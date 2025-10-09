В РФ отец выбросил малолетнего ребенка из окна — что известно

Россиянин выбросил трехлетнего ребенка из окна — что известно
В столице российской республики Башкортостан мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Вероятной причиной такого поступка стали психические расстройства россиянина.
Об этом сообщили российские медиа.
Выбросить ребенка из окна четвертого этажа
В России преступления против детей являются распространенным явлением. Причем речь не только о чужих для преступников детях, а и о своих.
Так, в городе Уфа (столице республики Башкортостан) мужчина выбросил из окна квартиры своего трехлетнего ребенка.
Как рассказали очевидцы, 34-летний мужчина сначала выбрасывал из окна детские вещи и игрушки, устроив перед тем настоящий кавардак в квартире.
А потом схватил и выбросил ребенка.
Что с ребенком и отцом
К счастью, девочка выжила, хотя и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Мать ребенка и ее старший брат находились в этот момент в другом городе, куда поехали на лечение в санаторий. Их реакция на инцидент пока неизвестна.
По инфомации СМИ, причиной такого шага мужчины могли стать его проблемы с психикой.
Он состоит на учете у психиатра, по предварительным данным, именно сейчас у мужчины началось обострение заболевания.
Задержанный в квартире в одних трусах, 34-летний уфимец был отправлен в райотдел полиции.
