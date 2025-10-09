Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Россиянин выбросил трехлетнего ребенка из окна — что известно

Россиянин выбросил трехлетнего ребенка из окна — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 16:20
В РФ отец выбросил малолетнего ребенка из окна — что известно
Вещи, которые сумасшедший россиянин выбросил из окна перед попыткой убить собственную дочь. Фото: росСМИ

В столице российской республики Башкортостан мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою трехлетнюю дочь. Вероятной причиной такого поступка стали психические расстройства россиянина.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Выбросить ребенка из окна четвертого этажа

В России преступления против детей являются распространенным явлением. Причем речь не только о чужих для преступников детях, а и о своих.

Реклама

Так, в городе Уфа (столице республики Башкортостан) мужчина выбросил из окна квартиры своего трехлетнего ребенка.

Как рассказали очевидцы, 34-летний мужчина сначала выбрасывал из окна детские вещи и игрушки, устроив перед тем настоящий кавардак в квартире.

Реклама

А потом схватил и выбросил ребенка.

Что с ребенком и отцом

К счастью, девочка выжила, хотя и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Мать ребенка и ее старший брат находились в этот момент в другом городе, куда поехали на лечение в санаторий. Их реакция на инцидент пока неизвестна.

По инфомации СМИ, причиной такого шага мужчины могли стать его проблемы с психикой.

Он состоит на учете у психиатра, по предварительным данным, именно сейчас у мужчины началось обострение заболевания.

Задержанный в квартире в одних трусах, 34-летний уфимец был отправлен в райотдел полиции.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Уфе другой мужчина жестко избил палкой и ногами ребенка.

Добавим, мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге взрослый мужчина жестоко избил подростка, использовав газовый баллончик.

дети россияне родители психика Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации