В РФ батько викинув малолітню дитину з вікна — що відомо

Речі, які божевільний росіянин викинув з вікна перед спробою убити власну доньку. Фото: росЗМІ

У столиці російської республіки Башкортостан чоловік викинув з вікна четвертого поверху свою трирічну доньку. Ймовірною причиною такого вчинку стали психічні розлади росіянина.

Про це повідомили російські медіа.

Викинути дитину з вікна четвертого поверху

В Росії злочини проти дітей є поширеним явищем. Причому йдеться не тільки про чужих для злочинців дітей, а і про своїх.

Так, у місті Уфа (столиці республіки Башкортостан) чоловік викинув з вікна квартири свою трирічну дитину.

Як розповіли очевидці, 34-річний чоловік спочатку викидав з вікна дитячі речі та іграшки, влаштувавши перед тим справжній розгардіяш у квартирі.

А потім схопив і викинув дитину.

Що з дитиною і батьком

На щастя, дівчинка вижила, хоч і перебуває у лікарні у важкому стані.

Мати дитини та її старший брат перебували в цей момент у іншому місті, куди поїхали на лікування у санаторій. Їхня реакція на інцидент поки що невідома.

За інфомацією ЗМІ, причиною такого кроку чоловіка могли стати його проблеми з психікою.

Він перебуває на обліку у психіатра, за попередніми даними, саме зараз у чоловіка почалося загострення захворювання.

Затриманий у квартирі в самих трусах, 34-річний уфимець був відправлений у райвідділок поліції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Уфі інший чоловік жорстко побив палицею і ногами дитину.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Санкт-Петербурзі дорослий чоловік жорстоко побив підлітка, використавши газовий балончик.