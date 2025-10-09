В РФ батько викинув малолітню дитину з вікна — що відомо

Росіянин викинув трирічну дитину з вікна — що відомо
У столиці російської республіки Башкортостан чоловік викинув з вікна четвертого поверху свою трирічну доньку. Ймовірною причиною такого вчинку стали психічні розлади росіянина.
Про це повідомили російські медіа.
Викинути дитину з вікна четвертого поверху
В Росії злочини проти дітей є поширеним явищем. Причому йдеться не тільки про чужих для злочинців дітей, а і про своїх.
Так, у місті Уфа (столиці республіки Башкортостан) чоловік викинув з вікна квартири свою трирічну дитину.
Як розповіли очевидці, 34-річний чоловік спочатку викидав з вікна дитячі речі та іграшки, влаштувавши перед тим справжній розгардіяш у квартирі.
А потім схопив і викинув дитину.
Що з дитиною і батьком
На щастя, дівчинка вижила, хоч і перебуває у лікарні у важкому стані.
Мати дитини та її старший брат перебували в цей момент у іншому місті, куди поїхали на лікування у санаторій. Їхня реакція на інцидент поки що невідома.
За інфомацією ЗМІ, причиною такого кроку чоловіка могли стати його проблеми з психікою.
Він перебуває на обліку у психіатра, за попередніми даними, саме зараз у чоловіка почалося загострення захворювання.
Затриманий у квартирі в самих трусах, 34-річний уфимець був відправлений у райвідділок поліції.
