Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Росіянин викинув трирічну дитину з вікна — що відомо

Росіянин викинув трирічну дитину з вікна — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:20
В РФ батько викинув малолітню дитину з вікна — що відомо
Речі, які божевільний росіянин викинув з вікна перед спробою убити власну доньку. Фото: росЗМІ

У столиці російської республіки Башкортостан чоловік викинув з вікна четвертого поверху свою трирічну доньку. Ймовірною причиною такого вчинку стали психічні розлади росіянина.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Викинути дитину з вікна четвертого поверху

В Росії злочини проти дітей є поширеним явищем. Причому йдеться не тільки про чужих для злочинців дітей, а і про своїх.

Так, у місті Уфа (столиці республіки Башкортостан) чоловік викинув з вікна квартири свою трирічну дитину.

Як розповіли очевидці, 34-річний чоловік спочатку викидав з вікна дитячі речі та іграшки, влаштувавши перед тим справжній розгардіяш у квартирі.

А потім схопив і викинув дитину.

Що з дитиною і батьком

На щастя, дівчинка вижила, хоч і перебуває у лікарні у важкому стані.

Мати дитини та її старший брат перебували в цей момент у іншому місті, куди поїхали на лікування у санаторій. Їхня реакція на інцидент поки що невідома.

За інфомацією ЗМІ, причиною такого кроку чоловіка могли стати його проблеми з психікою.

Він перебуває на обліку у психіатра, за попередніми даними, саме зараз у чоловіка почалося загострення захворювання.

Затриманий у квартирі в самих трусах, 34-річний уфимець був відправлений у райвідділок поліції.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Уфі інший чоловік жорстко побив палицею і ногами дитину.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Санкт-Петербурзі дорослий чоловік жорстоко побив підлітка, використавши газовий балончик.

діти росіяни батьки психіка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації