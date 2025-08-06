Знущання над дітьми в Росії - дорослий росіянин побив хлопчика

Поліція в Уфі. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації чоловік напав на малолітнього хлопчика і побив його палицею. Таким чином дорослий покарав підлітка за конфлікт з його донькою.

Про це повідомили російські медіа.

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Агресія дорослих росіян проти дітей

В Росії діти регулярно стають жертвами агресії з боку дорослих.

Так, в Уфі, столиці Республіки Башкортостан, дорослий чоловік накинувся на неповнолітнього хлопчика.

Чоловік побив дитину палицею і ногами.

Чому чоловік напав на дитину

Причиною такої агресії стало те, що хлопчик нібито як образив доньку зловмисника.

Хоча сам неповнолітній, визнаючи факт конфлікту з дівчиною, встиг крикнути її батьку "Вона все пробачила".

Але це не зупинило дорослого, який збив хлопчика з ніг копняком і почав бити його палицею.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії банда дівчат нападає на дітей.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Російській Федерації підлітка побили за "неправильний стиль".