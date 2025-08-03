Кримінал в Росії - булінг за неформальний стиль

В РФ побили підлітка за "неправильний стиль"
У російських містах трапляється усе більше нападів на дітей і підлітків. В Уфі побили 13-річного хлопця тільки за те, що його зовнішній вигляд не сподобався вихованим на тюремній субкультурі молодикам.
Про це повідомили російські медіа.
В Росії підлітки знущаються з підлітків
В Росії регулярно трапляються злочини проти підлітків.
Часто ці злочини скоюють так само неповнолітні росіяни.
Так, у місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан, на вулиці побили 13-річного хлопця.
Як стало відомо ЗМІ, злочинцями також є неповнолітні мешканці Уфи.
"Неформал" в Росії — це неприйнятно
Хулігани, які жорстоко побили 13-річного — били ногами, хлопець потрапив до лікарні зі струсом мозку, — не мали для того жодних реальних підстав.
Їм лише не сподобався "неформальний стиль" підлітка.
Зокрема, те, що у нього були оброблені лаком нігті.
Крім того, юні нелюди заявили, що він є "неформалом", а "неформали", мовляв, поганої думки про лисих, значить, і про них теж — саме за це треба і покарати хлопця.
Поки що уфимських лисих злочинців не знайшли.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі банди підлітків нападають на крамниці секондхенду.
Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії банда дівчат нападає на дітей.
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