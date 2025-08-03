Кримінал в Росії - булінг за неформальний стиль

Уфимські "неформали", на яких нападають лисі нелюди. Фото: росЗМІ

У російських містах трапляється усе більше нападів на дітей і підлітків. В Уфі побили 13-річного хлопця тільки за те, що його зовнішній вигляд не сподобався вихованим на тюремній субкультурі молодикам.

Про це повідомили російські медіа.

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В Росії регулярно трапляються злочини проти підлітків.

Часто ці злочини скоюють так само неповнолітні росіяни.

Так, у місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан, на вулиці побили 13-річного хлопця.

Як стало відомо ЗМІ, злочинцями також є неповнолітні мешканці Уфи.

"Неформал" в Росії — це неприйнятно

Хулігани, які жорстоко побили 13-річного — били ногами, хлопець потрапив до лікарні зі струсом мозку, — не мали для того жодних реальних підстав.

Їм лише не сподобався "неформальний стиль" підлітка.

Зокрема, те, що у нього були оброблені лаком нігті.

Крім того, юні нелюди заявили, що він є "неформалом", а "неформали", мовляв, поганої думки про лисих, значить, і про них теж — саме за це треба і покарати хлопця.

Поки що уфимських лисих злочинців не знайшли.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі банди підлітків нападають на крамниці секондхенду.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії банда дівчат нападає на дітей.