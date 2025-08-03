Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В РФ побили підлітка за "неправильний стиль"

В РФ побили підлітка за "неправильний стиль"

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 23:13
Кримінал в Росії - булінг за неформальний стиль
Уфимські "неформали", на яких нападають лисі нелюди. Фото: росЗМІ

У російських містах трапляється усе більше нападів на дітей і підлітків. В Уфі побили 13-річного хлопця тільки за те, що його зовнішній вигляд не сподобався вихованим на тюремній субкультурі молодикам.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

В Росії підлітки знущаються з підлітків

В Росії регулярно трапляються злочини проти підлітків.

Часто ці злочини скоюють так само неповнолітні росіяни.

Так, у місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан, на вулиці побили 13-річного хлопця.

Як стало відомо ЗМІ, злочинцями також є неповнолітні мешканці Уфи.

"Неформал" в Росії — це неприйнятно

Хулігани, які жорстоко побили 13-річного — били ногами, хлопець потрапив до лікарні зі струсом мозку, — не мали для того жодних реальних підстав.

Їм лише не сподобався "неформальний стиль" підлітка.

Зокрема, те, що у нього були оброблені лаком нігті.

Крім того, юні нелюди заявили, що він є "неформалом", а "неформали", мовляв, поганої думки про лисих, значить, і про них теж — саме за це треба і покарати хлопця.

Поки що уфимських лисих злочинців не знайшли.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Санкт-Петербурзі банди підлітків нападають на крамниці секондхенду.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії банда дівчат нападає на дітей.

діти підлітки росіяни побиття Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації